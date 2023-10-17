5 поразительных фактов об Аззедине Алайя

Рассказываем о необычном модельере.

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Уроженец Туниса Аззедин Алайя покорил мир моды, при этом был далек от коммерции. Он просто любил женщин, хотел видеть их красивыми и наслаждался жизнью!

Алайя — настоящий конструктор: некоторые его костюмы состоят из сорока частей, скроенных вместе. Причем зачастую он делал это вручную. Его наряды сидели безупречно, а технологии с использованием латекса, лайкры и ажурной ткани были им даже запатентованы.

Кутюрье прозвали «королем стретча» — он создавал одежду, которая соблазнительно подчеркивала изгибы тела. У него одевались такие известные и влиятельные женщины, как Грейс Джонс, Грета Гарбо, Мадонна, Тина Тернер, а позже Бейонсе и Мишель Обама.

Особые, теплые отношения были у Алайи с моделью Наоми Кэмпбелл. В первый день работы в Париже у шестнадцатилетней девушки украли все деньги. Кутюрье предложил ей место для ночлега в своей мастерской и гардероб. Она называла его папой.

Аззедин был свободным художником и не придерживался традиционного графика Недели моды. «Это как фрукт, он не будет сладким, если еще не поспел», — говорил он. Когда, после шестилетнего перерыва, он продемонстрировал свою коллекцию Haute Couture осенью 2017 года, показ вызвал настоящий ажиотаж.