Путешественник в инвалидном кресле добрался до маяка Анива на Сахалине

О поездке он договорился с минтуризма Сахалинской области, встречу с ним провел министр туризма Артем Лазарев. «При взгляде на маяк сердце начинает учащенно биться. Место и впрямь покрыто тайнами и секретами, отдаленное от всей цивилизации, и хочется вновь сюда вернуться, чтобы погрузить себя в размышления бытия и релакс души. Соленые брызги и морской воздух на пути следования в резиновой лодке с мотором надолго впитались в меня вместе с бескрайней морской синевой на горизонте», — поделился эмоциями Скикевич, который передвигается в инвалидном кресле.