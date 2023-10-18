Как испанец стал легендой разведки СССР

45 лет назад, 18 октября 1978 года, на Кубе ушел из жизни испанец Рамон Меркадер — один из самых ценных и уникальных агентов советской разведки.

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В историю спецслужб Меркадер вписал свое имя в 1940 году, когда по заданию руководства СССР ликвидировал опального революционера и главного врага Сталина — Льва Троцкого. За это его на 20 лет отправили в мексиканскую тюрьму, где жестоко пытали, чтобы узнать имена заказчиков преступления, но Рамон так и не назвал их.

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За свою службу он получил звание Героя Советского Союза и многие годы жил в Москве, а его скоропостижный уход из жизни на Кубе до сих пор не дает покоя конспирологам. Историю легенды советской разведки вспомнила «Лента.ру».

«Меркадер был суперменом в хорошем смысле слова: физическая сила, быстрый ум с моментальной реакцией, чувство юмора, острая наблюдательность, поразительная способность ориентироваться в едва знакомом огромном городе, эрудированность в самых разных вопросах (говорил, что тюрьма была его университетом), знание языков, великолепная память, умелые руки, красноречивость, дипломатичность, обходительность и тонкая галантность по отношению к женщинам» (доктор юридических наук, профессор Давид Златопольский).

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Хайме Рамон Меркадер дель Рио родился в Барселоне 7 февраля 1913 года. Он стал вторым ребенком каталонца Пау Меркадера — владельца текстильных фабрик и железнодорожного магната — и Каридад дель Рио Эрнандес, уроженки Кубы из семьи испанских богачей.

Родители мальчика увлекались верховой ездой и познакомились на скачках: владевшая тремя языками Каридад настолько впечатлила Пау, что тот вскоре сделал ей предложение. У пары, кроме Рамона, родились еще четверо детей. Но в 1923 году супруги разошлись — Каридад увлеклась идеями анархизма, которые Пау категорически не разделял.

Каридад была уготована судьба хозяйки дома в большой буржуазной семье, но всего через несколько лет она стала анархисткой, готовой взрывать фабрики собственного мужа из книги Грегорио Лури «Небеса обетованные. Женщина, работавшая на Сталина», — из книги Грегорио Лури «Небеса обетованные. Женщина, работавшая на Сталина».

Правда, еще до разрыва, в 1919 году, испанка увлекалась французским авиатором Луи Делрие. Но и сам Пау Меркадер не отличался верностью жене, постоянно посещая публичные дома Барселоны.

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Их расставание не было мирным: Пау объявил Каридад сумасшедшей и добился госпитализации в психиатрическую клинику, изолировав от детей. По другой версии, отправить женщину на лечение решили ее братья, узнав, что их сестра стала устраивать забастовки на фабриках своего супруга.

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Однако Каридад не падала духом: она связалась со своими единомышленниками — и те в условленный день совершили налет на лечебницу. В поднявшейся суматохе женщина смогла сбежать при помощи подкупленных ею же медработников. Забрав у Пау детей, Каридад отправилась с ними во Францию — к Луи Делрие, но их отношения не сложились. Тогда она попыталась начать свое дело: сначала открыла ферму, а затем стала хозяйкой ресторана, однако быстро прогорела. А затем Каридад Меркадер от идей анархизма пришла к коммунизму: она вступила в компартию и стала ярой сталинисткой. Это во многом предопределило судьбу Рамона, боготворившего свою мать. Он также стал коммунистом, причем собственный путь начал еще в подростковом возрасте.

Мой брат Рамон обладал железной волей и умел подчинить себе окружающих. Физически брат был очень развит. Занимался на кольцах и перекладине. Я сам видел, как он тремя пальцами сгибал медную монету, — из воспоминаний Луиса Меркадера

Окончив школу туризма в Тулузе (Франция), Рамон Меркадер решил вернуться в Испанию: там он устроился в отель знаменитой сети Ritz, хотя сам мечтал о карьере военного — и вскоре отправился на срочную службу в армию. Там Рамон был на хорошем счету и дослужился до капрала саперной роты.

Но его попытка продолжить службу после демобилизации в 1933 году обернулась провалом. В июле 1935 года Меркадер на девять месяцев попал в тюрьму Валенсии за организацию собраний подпольной коммунистической молодежной организации Барселоны, которая работала под видом художественного кружка.

Псевдоним Гном

Когда Меркадер вышел на свободу, пожить в мирное время ему довелось недолго — летом 1936 года в Испании начался мятеж генералиссимуса Франсиско Франко против республиканского правительства (в него входили коммунисты), который перерос в гражданскую войну.

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Меркадеры сражались на этой войне: особую отвагу проявил старший брат Рамона Пабло — в январе 1937 года, когда фашисты попытались окружить Мадрид, он бросился с гранатой под танк противника и взорвал его ценой своей жизни.

Вместе с сыновьями билась и Каридад: летом 1936 года на Арагонском фронте она получила тяжелые ранения и выжила лишь чудом.

В тело матери вошло 11 осколков. Один осколок почти целиком срезал ее правую грудь и потом вошел в руку. Второй разорвал ей часть прямой кишки, третий целиком разворотил бедро. Ее тело было настолько искромсано, что все окружающие, да и она сама, решили — это конец из воспоминаний Луиса Меркадера, — из воспоминаний Луиса Меркадера.

Рамон Меркадер — комиссар 27-й республиканской бригады — также не избежал вражеской пули: она попала ему в предплечье правой руки, отправив на полгода в госпиталь. Вернувшись на фронт в конце 1936 года, он стал командиром батальона республиканцев и участвовал в боях под Гвадалахарой.

Несмотря на самоотверженность коммунистов, со временем стало ясно, что им вряд ли удастся одолеть Франко, на стороне которого были фашисты Италии и Германии. Единственной силой, которая могла бы помочь в этой борьбе, Меркадеры и их соратники считали Советский Союз.

Поэтому когда заместитель резидента Объединенного главного политического управления (ОГПУ) СССР в Испании Наум Эйтингон (под псевдонимом Леонид Котов) в 1937 году предложил Каридад тесное сотрудничество, та согласилась и привлекла своих детей, включая Рамона. Существует версия, что именно мать предложила Рамона в качестве ликвидатора главного врага Сталина — бывшего наркома военных и морских сил Льва Троцкого.

Кто такой Лев Троцкий: справка «Ленты.ру»

Лев Троцкий — один из авторов революции 1905 года и большевистского переворота в России, который произошел в октябре 1917 года. Сразу после него Троцкий возглавил Народный комиссариат по военным и морским делам. Он был политиком, очень популярным в международном коммунистическом движении, и автором многих фундаментальных работ.

Из-за личного конфликта с Иосифом Сталиным в 1927 году Троцкий был отстранен от всех должностей и в начале 1928 года выслан из СССР. В эмиграции он создал Четвертый интернационал — в противовес Коминтерну, стал одним из самых ярых критиков Сталина и считался главным врагом Советского Союза.

Уже с середины 1930-х годов в стране ходили слухи, что ликвидатор Льва Троцкого получит индульгенцию от всех совершенных им действий и звание Героя Советского Союза.

С 1936 года Троцкий жил в пригороде Мехико, на даче популярного мексиканского художника и коммуниста Диего Риверы, а позже купил свою собственную виллу. Вместе с Эйтингоном охоту на Троцкого вел другой знаменитый советский разведчик, Павел Судоплатов. Весной 1938 года он одобрил кандидатуру Меркадера в качестве ликвидатора Троцкого. При этом Рамону дали псевдоним Гном, который никак не вязался с его внешностью.

Меркадеру присвоили парадоксальный псевдоним, превратили в Гнома — хотя был он рослым парнем, на лилипута никак не походил, — Олег Нечипоренко, полковник КГБ.

«Троцкий может представлять угрозу»

Секретная операция в Мексике получила название «Утка». Разведчики рассматривали множество вариантов, как подобраться к Троцкому, и в конце концов остановились на соблазнении Сильвии Агелов — ее сестра Рут была секретаршей главного врага Сталина.

Рамон Меркадер идеально подходил для этой задачи из-за своей привлекательной внешности: его выразительные зеленые глаза и спортивное телосложение дополняли элегантная одежда и неизменная шляпа.

Он [Меркадер — прим. «Ленты.ру»] был красавчик — статный и симпатичный. Девушки соперничали за его внимание, — из воспоминаний журналистки Терезы Памиес.

Несмотря на внешность ловеласа, Рамон отличался верностью: в начале гражданской войны он познакомился с 22-летней коммунисткой Еленой Имберт и вскоре женился на ней. По воспоминаниям родственников Меркадера, жене он не изменял и принадлежал к когорте коммунистов-пуритан. Впрочем, ради общего дела он был готов на соблазнение Сильвии Агелов.

Я видел, что Троцкий является лидером довольно многочисленного движения, и в случае войны оно может представить дополнительную угрозу, ведя борьбу против Советского Союза. Целесообразность моих действий не вызывала у меня каких-либо колебаний, — Рамон Меркадер.

С Сильвией — дочерью еврейских эмигрантов в США — Рамон познакомился в Париже, куда девушка прибыла на съезд Четвертого интернационала. Ей Меркадер представился Жаком Морнаром, сыном бельгийского дипломата и богачом-аристократом.

По легенде, Морнар был искателем приключений, прожигателем жизни, плейбоем, который в силу своей эксцентричности, враждебного отношения к любым властям и показного радикализма время от времени материально поддерживал политических экстремистов.

У Агелов было хорошее образование, но не слишком яркая внешность, да и большим количеством поклонников она похвастаться не могла — а потому ей очень льстило внимание со стороны красивого «бельгийца». Правда, Сильвия заметила у Меркадера шрам на руке, оставшийся после ранения на фронте, но Рамон соврал, что это — след от травмы на скачках.

Меркадер был настоящим джентльменом. Он заботился о Сильвии — и она, разумеется, в него влюбилась, — Марк Шерон, охранник Льва Троцкого.

Вскоре Меркадер сделал Агелов предложение. Через некоторое время Сильвии пришлось уехать в США, а в начале сентября 1939 года за ней последовал и Рамон. Чтобы у него не возникало проблем при пересечении границ, советская разведка снабдила Меркадера паспортом добровольца из Канады Фрэнка Джексона, на самом деле погибшего на гражданской войне в Испании.

Ликвидатор с ледорубом

Меркадер рассказал Сильвии, что приехал к ней в США, чтобы не участвовать в боях разгоравшейся Второй мировой войны, якобы именно для бегства ему и понадобился паспорт на чужое имя. Месяц спустя Рамон сообщил невесте, что ему нужно по делам переехать в Мексику — при помощи Эйтингона он открыл предприятие по импорту продуктов из Великобритании.

Сильвия последовала за ним, а в марте 1940 года решила познакомить жениха со своим кумиром и шефом сестры — для этого пара отправилась в мексиканский городок Койоакан, где располагалась хорошо охраняемая вилла семейства Троцких. Агелов представила Рамона как канадца Джексона, которому были близки идеи троцкизма.

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У самого Троцкого молодой человек не вызвал никаких подозрений. При этом Меркадер старался лишний раз не привлекать к себе внимания подозрительным интересом к хозяину дома: он быстро очаровал всех его близких, прислугу и охранников, которых часто угощал дорогими сигарами.

Стоит отметить, что охрану виллы Троцкого усилили после первого покушения на него, которое было совершено в мае 1940 года. Тогда группа налетчиков под руководством Иосифа Григулевича ворвалась на виллу и открыла беспорядочный огонь из автоматов, выпустив свыше 500 пуль.

Единственным пострадавшим тогда оказался внук Троцкого Всеволод — пуля оцарапала ему стопу.

Между тем охранники Троцкого вскоре привыкли к щедрому гостю Рамону и перестали досматривать его, когда он посещал виллу. Однако советскому агенту все равно пришлось долгие шесть месяцев ждать подходящего момента для нападения на Троцкого — он настал 20 августа 1940 года.

Оружие для ликвидации цели выбирал сам Меркадер.

Он отлично обращался с огнестрельным оружием и мог в темноте разобрать и собрать винтовку Mauser 98 — но выстрелы произвели бы на вилле слишком много шума. Поэтому, отправляясь на задание, Рамон взял с собой нож и ледоруб (альпеншток).

Меркадер объяснял: он пользовался ледорубом, снимая часовых генерала Франко во время гражданской войны в Испании, — Олег Нечипоренко, полковник КГБ.

Неподалеку от виллы Троцкого дежурили две машины, в которых Меркадера ждали мать и куратор Эйтингон, чтобы срочно забрать агента сразу после выполнения задания. Чтобы незаметно пронести ледоруб, Рамон укоротил его рукоять и подвесил на специальные петли под своим плащом — а охрана, как он и ожидал, не стала его досматривать, хотя плащ в мексиканскую жару не мог не вызвать подозрения.

Ранее, договариваясь о встрече с Троцким, Меркадер просил его отредактировать статью про международное троцкистское движение. Когда Рамон пришел на виллу, Троцкий пригласил его в свой кабинет и сел за стол. А ликвидатор положил плащ на стол таким образом, чтобы быстро выхватить ледоруб, встал за спиной своей цели и стал ждать удобный момент для атаки.

В тот момент, когда Троцкий начал читать статью, послужившую мне предлогом, я вытащил ледоруб из плаща, сжал его в руке и нанес им страшный удар по голове, — Рамон Меркадер.

Меркадер рассчитывал, что хватит одного удара — но Троцкий, получив рану глубиной семь сантиметров, даже не потерял сознание: он укусил Рамона за руку и издал леденящий душу крик. Добить его агент не успел: в кабинет ворвались телохранители хозяина виллы и стали бить Меркадера рукоятями пистолетов.

«Его пытали каждое утро»

Охранники Троцкого хотели забить Рамона, но истекавший кровью революционер запретил это — он хотел услышать признания в том, что нападение заказал Сталин. В итоге оба попали в больницу: Троцкого не стало на следующее утро.

Так бесславно кончил свою жизнь этот презренный человек, сойдя в могилу с печатью международного шпиона на челе, — абзац некролога в газете «Правда», написанного Иосифом Сталиным

После задержания Меркадера его мать и куратор Эйтингон бежали на Кубу. А самого ликвидатора после выписки из госпиталя поместили в камеру-одиночку без окон — там его ждали полгода жестоких пыток и психологического давления, при помощи которых спецслужбы Мексики хотели узнать имена заказчиков нападения на Троцкого.

Каждое утро, день за днем, Меркадера поднимали в определенный час и подвергали пыткам, заставляя назвать свое настоящее имя, — Хосе Сандоваль, сотрудник Института марксизма-ленинизма

Как говорил сам Меркадер, после пережитого в мексиканской тюрьме его годами мучали бессонница и ночные кошмары. Но он так и не признался, продолжая настаивать на том, что является преступником-одиночкой. По легенде Рамона, Троцкий был против его отношений с Агелов и настаивал на вступлении Меркадера в тайный союз террористов для ликвидации Сталина.

Мексиканские спецслужбы не смогли добиться признаний от заключенного даже при помощи «сыворотки правды» — специального психотропного вещества пентотала, которое вкололи ему. Узнать у Рамона правду не смог и знаменитый психолог-криминолог Альфонсо Кирос Куарон, который назвал Меркадера «одним из уникальнейших людей на Земле».

При этом к Меркадеру не пускали адвокатов, а одного из защитников даже задержали и подвергли жестоким пыткам. Пройдя через все испытания, Рамон, не выдав себя и своих соратников, предстал перед судом как Жак Морнар и получил 20 лет лишения свободы в тюрьме Palacio de Lecumberri.

Осужденный отбыл его почти полностью. В 1942 году, когда Меркадер находился за решеткой, он получил новый удар: не стало его жены Елены Имберт. После поражения испанских коммунистов она бежала в Москву, где холодной зимой ее погубил туберкулез.

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Новая спутница жизни — мексиканка Рокелия Мендоса Буэнабад — появилась у Меркадера в начале 1950-х: они познакомились, когда девушка пришла навестить своего осужденного брата. По другим данным, Рокелия была агентом КГБ и участвовала в одной из попыток освободить Рамона. Они поженились прямо в тюрьме после нескольких лет свиданий.

К слову, чекисты дважды — в 1944 и 1954 годах — пытались вызволить Меркадера: для этого они хотели дать большую взятку главе минюста Мексики. Но обе попытки закончились провалом.

Из Мексики в Москву

Адвокат Меркадера, чтобы максимально обезопасить своего подзащитного от мести троцкистов, представлял интересы его сокамерников, а те в знак благодарности были готовы при необходимости защищать Рамона. Он сам стал обучать грамоте других заключенных и ремонтировать радиоаппаратуру.

В 1946 году власти Мексики, наконец, смогли установить личность Меркадера, которого выдал один из бывших испанских коммунистов, ставший перебежчиком. Это стало следствием ошибки Каридад: она поделилась тайной своего сына с человеком, который ошибочно казался ей надежным.

Но Рамон по-прежнему стоял на своем и отрицал связи с Советским Союзом. Он вышел на свободу 6 мая 1960 года и в тот же день по чехословацкому паспорту от советской разведки вместе с Рокелией улетел на Кубу. Некоторое время спустя супруги через Прагу перебрались в Москву.

31 мая 1960 года в столице СССР Рамону присвоили звание Героя Советского Союза и вручили орден Ленина — высший в стране. Меркадер получил документы на имя Рамона Ивановича Лопеса, четырехкомнатную квартиру неподалеку от метро «Сокол», дачу в элитном подмосковном поселке Кратово и пенсию разведчика-нелегала в 400 рублей (средняя зарплата в стране в то время составляла 92 рубля).

Рамон сравнительно быстро освоил русский язык и получил должность старшего научного сотрудника в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, где изучал историю гражданской войны в Испании.

А его супруга Рокелия стала работать диктором в испанском отделе Государственного комитета по телевидению и радиовещанию. Со временем у пары появились друзья в СССР, но немногие из них догадывались, кем на самом деле является скромный научный сотрудник Рамон Лопес. Своих детей у Меркадеров не было, но они усыновили и вырастили маленьких сирот.

Их отец, испанец-коммунист, после гражданской войны вернулся нелегалом на родину и сгинул в руках фашистов, а матери детей не стало еще при родах. К Меркадерам в Москву перебрался и Луис — брат Рамона. В гости к сыновьям часто приезжала Каридад, которая в свои последние годы жила в Париже — ее не стало в 1975 году.

«Я бы сделал все снова»

За год до этого печального события супруги Меркадер вместе с приемными детьми и двумя собаками породы русская борзая перебрались жить на Кубу: Рокелия так и не смогла привыкнуть к московскому климату.

Приходилось возить ее из их дома на «Соколе» в поликлинику «Интуриста» на Большой Никитской — простужалась она часто, — Олег Нечипоренко, полковник КГБ.

На Кубе по приглашению ее лидера Фиделя Кастро Меркадер стал работать советником в Министерстве иностранных дел республики. Знаменитого советского агента не стало 18 октября 1978 года: причиной его ухода из жизни стала саркома легкого.

К слову, существует конспирологическая теория, согласно которой болезнь Рамона спровоцировал подарок, полученный им перед отъездом на Кубу, — отравленные радиоактивным таллием золотые часы.

Как бы то ни было, незадолго до ухода из жизни Меркадер пожелал найти свое последнее пристанище в Советском Союзе.

Его прах тайно доставили в Москву — как вспоминал Павел Судоплатов, руководство КГБ решило сохранить погребение Рамона в тайне и не уведомило о нем его друзей. Но Рокелия успела связаться с Наумом Эйтингоном — и тот побывал на прощании с легендарным агентом. Вскоре после этого вдова Меркадера вместе с детьми переехала в Мексику.