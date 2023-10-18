Женщина с характером батирте

Каждый, кто бывал в Кубачи, наверняка поднимался на старую башню и встречал женщину в белом покрывале с вышитыми узорами. Фатима Кишова хранит не только ключи от музея, но и секреты золотного шитья

© «Это Кавказ»

Хранительница ключей от кубачинской башни, чудотворница-мастерица, популяризатор и защитница знаменитой золотой вышивки, она и сама не может понять: то ли она заколдованная принцесса, заточенная в башне, то ли сам дракон, охраняющий ее, а заодно и кубачинское искусство вышивания от забвения. А охранять и защищать приходится, проявляя характер и настойчивость.

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Но все это оправдано мечтой — поднять золотую вышивку до уровня прославленного ювелирного мастерства односельчан, чтобы еще больше подчеркнуть красоту и уникальность Кубачи, где женщины до сих пор бережно хранят народный костюм, носят вышитые узорами белоснежные платки-казы и передают их из поколения в поколение.

«Это Кавказ»

На мастер-классах по золотному шитью, которые Фатима проводит в России и за рубежом, магией золоченой нити одинаково увлекаются и взрослые, и дети. Сначала возникает интерес к вышивке, а затем и к горному селению, где она рождена.

Среди мальчиков

— У меня четыре брата и ни одной сестры, — рассказывает Фатима. — Вся моя жизнь прошла среди мальчиков. Даже работаю в башне — месте, где служили батирте, грозные богатыри. Может, потому у меня такой сильный характер?

Я родилась в Фергане. Мой отец уехал в Узбекистан в поисках лучшей жизни и жену-кубачинку увез туда. В детстве я находила занятия себе сама. Занималась балетом, потом записалась на уроки макраме. Приехав на каникулы в Кубачи, гордо носила украшение — собственноручно сплетенную подвеску. Кто-то из кубачинцев посмеялся, сказал родителям: «Вы что, не можете ей золотую цепочку надеть?!» Тогда меня задело, что кубачинцы, которые сами занимаются ручным трудом, не увидели ценности моей работы, но это не остановило моего творческого порыва.

Генетический код

— Вышивка присутствует в моей жизни с детства. Я училась, глядя, как вышивает мама и другие женщины. Кубачинки всегда вышивали для себя традиционные платки — казы. В Узбекистане мама ходила в гости к землячкам, и там они не семечки грызли, болтая, а рукодельничали. Я наблюдала за женщинами и понимала: так и должно быть. Это как генетический код, заложенный с рождения.

Мне нравилось рукодельничать. Сначала, как все девочки, просто играла в куклы и шила для них платья. Как-то сшила для своей куклы наряд, вырезав кусок из маминого платья, висевшего в шкафу. Потом собирала приданное для этой куклы: смастерила одеяльце, а на игрушечном пододеяльнике вышила свою первую вышивку.

Мастерство вышивания передалось мне по наследству. Сестра отца была мастерицей, любила вышивать, работала на заказ.

Мой идеальный день начинается с чашки чая и вышивания. Вышивка, как медитация, наполняет меня вдохновением на другие дела: хлопоты по дому, работу, общественные занятия. Если в течение дня не удается взять вышивку в руки хотя бы на пару часов, я чувствую себя обессиленной и раздраженной.

Возвращение в Кубачи

— Мы вернулись в Кубачи во время перестройки, когда мне было 15 лет. В Узбекистане нас часто путали с турками-месхетинцами. Когда в 1989 году волна ксенофобии против них переросла в резню и погромы в Ферганской долине, мама настояла на возвращении на родину.

Бабушка упрекала родителей за то, что лелеют «белоручку» — единственную дочку в семье. Но я всегда старалась вести себя достойно, соответствовать традиционным нормам и порядкам, научиться всему, что должна уметь кубачинская женщина. Не хотела быть похожей на городских девочек, которых кубачинцы иронично называли «немогукъал» — «девочки-не могу», потому что именно так они чаще всего отвечали на просьбы помочь по хозяйству.

Первая работа

— В Кубачи ценятся старинные платья, платки и вышивки, которые передаются в роду от матери к дочери. У моей мамы их не было. Бабушка не смогла их передать, хотя ее отец был богатым купцом. Во время революции его раскулачили, и ничего не осталось.

Как-то тетя принесла старинный парчовый подзор — кайму для каза. Мы вместе с мамой загорелись повторить его. Перенесли рисунок и стали вышивать «под старину», каждая для себя. Мне тогда было 16 лет. В этом возрасте кубачинки начинают носить каз. Это сейчас считается, что девичий наряд временный, не стоит в него вкладывать ручного труда, поэтому используют машинную вышивку. А раньше каждая девочка должна была сама себе вышить свое первое покрывало. И моей первой значимой работой стал этот подзор для каза.

«Это Кавказ»

Ключи от Кубачи

— После школы я хотела поступать в медицинский институт, но отец посчитал, что лучше выдать меня замуж. Я вышла за Абдусалама — он покорил меня терпением, ждал три года, пока я не согласилась.

Я родила двух сыновей. Но ограничиваться семьей не хотела, стремилась на работу. Устроилась «коробочницей» в упаковочный цех Кубачинского ювелирного комбината, позже работала смотрительницей в доме-музее имени А. Абу-Бакара.

После реставрации в 2008 году кубачинская башня перешла под эгиду Школы искусств, мне поручили стать хранительницей ключей от нее. Занялась наведением порядка в башне, оформила стены вышивками по мотивам авторских орнаментов народных мастеров-ювелиров из Кубачи: Абдуллы Абдурахманова (его имя носит кубачинская Школа искусств), Гаджибахмуда Магомедова, Гаджиомара Изабакарова, Расула Алиханова.

Захотелось показать золотую вышивку и за пределами родного села. Я предложила декорировать работами учениц Школы искусств пространство выставки молодых кубачинских мастеров-ювелиров в музее «Дагестанский аул» в Махачкале.

В 2018 году мы выиграли грант главы Республики Дагестан на сохранение и развитие народного промысла «Золотая вышивка».

В 2019-м организовали две выставки, посвященные головному убору кубачинок: «Каз. Белое золото Кубачи» совместно с Национальным музеем в Махачкале и «Золотые узоры Кубачи» в Москве — совместно с Республиканским домом народного творчества.

Кубачинский стиль

— В этом году на III Всероссийском фестивале народного творчества в Кубачи мы устроили демонстрацию традиционного народного костюма. Показали, какими были наряды в прошлом и как кубачинский женский костюм сохраняется в наши дни. У нас сложился большой и дружный коллектив моделей разных возрастов — от девочки до бабушки. Некоторые еще смущаются сцены и зрителей, но, уверена: со временем мы будем чувствовать себя более уверенно.