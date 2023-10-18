"Много сокровищ спрятано в сервантах и на дачах". Интервью с владелицей винтажной лавки

Разбираемся, в чём разница между винтажем и антиквариатом, и рассказываем, как мамам в декрете решиться на открытие собственного дела.

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В сентябре в Омске состоялся финал образовательного проекта "Мама-предприниматель" для женщин, которые хотят открыть собственный бизнес. Сегодня, когда эмоции уже поутихли, мы пообщались с одной из участниц программы. Евгения Тотышева любит красивую сервировку и винтажную посуду. Она активно ведёт социальные сети, где рассказывает о домашнем уюте. Ещё одним направлением деятельности нашей героини является интернет-магазин винтажной посуды. Мы пообщались с девушкой, чтобы подробнее узнать о её увлечении и о том, насколько реально найти настоящие сокровища, не выезжая за пределы Омска.

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- Евгения, давай знакомиться. Расскажи, чем ты раньше занималась и почему решилась на собственный бизнес с ребёнком на руках?

- Стать предпринимателем, наверное, было у меня в крови. Я всегда была свободолюбивой. Долгое время после института искала себя в найме, работала в разных сферах, но нигде не задерживалась дольше 6-12 месяцев. Всегда чувствовала, что это не моё, но позволить себе уйти в свободное плавание не решалась. На помощь мне пришёл декрет, когда я могла на законных основаниях перестать к чему-либо стремиться и просто отстать от себя. И как раз незадолго до этого периода во мне проснулось желание сделать своими руками открытку. Пришла в магазин для творчества и выбрала готовый набор для создания открытки. И не успела опомниться, как уже закупила партию дизайнерской бумаги, разных мелочей и начала создавать открытки на заказ.

Сначала это было что-то простое, незамысловатое, позже начала заниматься и пригласительными. На тот момент я была одна из первых в Омске, кто придумал открытки на палочке, которые вставляются в букеты. Отдавала их на реализацию в небольшие цветочные магазины. Меня это дело так захватило, что переросло в небольшую семейную мастерскую подарков ручной работы, которую по сей день продолжает развивать моя мама, а я ушла в блогинг. На данный момент я уже более пяти лет веду блог о домашнем уюте, снимаю различные мастер-классы, лайфхаки и находки для дома.

- Когда ты поняла, что тебя больше привлекают не современные варианты для сервировки стола, а винтажные сервизы?

- Меня всегда тянуло к предметам с историей, с удовольствием рассматривала бабушкины сервизы. В детстве я даже придумала себе игру: открывала бабушкин сервант, ставила рядом гладильную доску и выставляла на неё посуду. Я была барменом, который наливал напитки гостям.

Тема винтажа с головой захватила меня года два назад. Всё началось с французского салатника и пары чашек, которые я купила на блошином рынке в Санкт-Петербурге. Там же и родилась мысль, что когда-нибудь у меня будет свой уютный магазинчик. Сейчас эта мечта потихоньку реализуется.

- Почему ты пошла в проект "Мама-предприниматель"?

- Совершенно случайно увидела у знакомой в соцсетях информацию о наборе участниц и подала заявку. Я даже не знала, что меня ждёт впереди. Решение приняла интуитивно, почувствовала, что проект принесёт мне много пользы, усилит уверенность в том, что моя идея стоящая, и даст новый толчок к действию.

- Есть ли у тебя группа поддержки?

- Моя группа поддержки - это моя семья. Супруг всегда с энтузиазмом ввязывается в мои авантюры. Чтобы вы понимали степень энтузиазма - однажды я придумала, что хочу фотосессию в поле… в ванне. К вечеру этого же дня ванна была найдена, а на следующий день транспортирована за десятки километров от города. И таких историй очень много. Я знаю, что, какой бы ни была абсурдной, на его взгляд, моя идея, он всегда её поддержит. Ну ещё я иногда заглядываю к психологу. Зато со мной не скучно (улыбается).

- Приходилось ли тебе уже конкурировать с сильными соперниками по бизнесу?

- В любом бизнесе есть конкуренция, и, думаю, моя сфера не исключение. Так как я начала своё дело совсем недавно, ещё не сталкивалась с конкуренцией. Если честно, я бы хотела быть с коллегами в дружеских отношениях, а не конкурировать. Мы бы могли создавать какие-то интересные проекты, коллаборации и вместе расти, приумножая капиталы. Я открыта к сотрудничеству. Как раз сейчас готовим одну интересную коллаборацию с уютной омской кофейней. Но пока все карты раскрывать не буду.

- Я заметила, что в последние годы бизнес-инкубаторы делают ставку именно на мам. Как ты думаешь, почему так происходит?

- Потому что декрет - это возможность для женщины остановиться и подумать, чего она хочет на самом деле. Именно из декрета рождаются классные проекты. И в целом, если женщина чего-то захотела, её уже не остановить! Она найдёт способы осуществления своих задумок. Пусть не сразу, но это произойдёт, и пока этого не случится, покоя никому не будет (мой муж не даст соврать).

На самом деле сейчас очень много успешных женщин, которые дадут фору мужчинам. У нас очень развита интуиция и чутьё. Часто бывает, что женщины ничего не просчитывают. Они просто чувствуют, что им это нужно, и делают иногда нелогичные и, казалось бы, невозможные вещи - у них всё получается. Возможно, кто-то не согласится со мной, но, по моему мнению, бизнес по-женски - это про любовь, горящие глаза и кучу энергии.

- Существуют ли выходные у мамы-предпринимателя? И как ты выстраиваешь свой рабочий график?

- Я человек-антисистема. Мне трудно даётся планирование, но я работаю над этим вопросом. Насчёт выходных: они, конечно, есть, но в эти дни я работаю мамой (улыбается). Это та работа, которую многие обесценивают, а ведь ребёнку нужно отдавать много внимания и энергии.

По будням супруг отвозит ребёнка в сад, а я свой день начинаю с часового завтрака в одиночестве. Для меня это особый ритуал, который нельзя нарушать. Варю себе кофе, накрываю красивую салфетку, тарелку, чашку, готовлю вкусную еду - таким образом настраиваюсь на день. Кстати, мои подписчики больше всего любят смотреть рубрику с моими завтраками.

Затем начинаются дела: ищу новый ассортимент, забираю посылки, снимаю контент, отвечаю клиентам, собираю заказы и так далее. Затем сама забираю ребёнка из сада и отвожу на тренировки. И, конечно, нельзя забывать о себе - массаж, маникюр и прочие ритуалы заботы для поддержания хорошего эмоционального состояния. Пока справляюсь, но чувствую, когда появится второй ребёнок - это будет тот ещё квест.

- Как ты считаешь, на чём чаще всего спотыкаются мамы, начиная собственное дело?

- Наверное, самая главная ошибка девушек, начинающих своё дело, - это не снимать розовые очки. Когда мы начинаем что-то новое, нас переполняют эмоции и ожидания. Хочется быстрее увидеть результат, и многие забывают продумать риски. От этого совершают импульсивные поступки, которые могут обернуться провалом.

Второе - браться за всё и сразу. Сама совершила такую ошибку, поэтому знаю, о чём говорю. Неумение грамотно распределять свои силы и отсутствие отдыха приводят к быстрому выгоранию и депрессии.

Третье - это неуверенность в себе и своём проекте. Советы с родственниками и людьми, которые в этом не разбираются, очень быстро ломают крылья. Люди смотрят на всё через призму своих страхов, поэтому с лёгкостью их навязывают другим. После таких обсуждений многие вообще отказываются от идеи открывать своё дело. К слову, если бы я слушала советы некоторых родственников, я бы так никогда и не завела свой блог, продолжала работать в ненавистном банке 5/2 и ненавидеть свою жизнь.

Будьте индивидуальностью, не копируйте чужие идеи. Будьте собой и транслируйте свои ценности, не прячьте свою личность. Люди всегда покупают у людей. Им важно видеть, какой вы человек.

- Давай вернёмся к твоим увлечениям. Помоги разобраться, у тебя винтажная лавка или антикварная? В чём разница?

- Я всё-таки предпочитаю называть свою лавочку винтажной, несмотря на то что в ней есть и антикварные вещи. Для меня слово "антиквариат" - это какой-то тяжёлый люкс, который может позволить себе далеко не каждый. Я же стараюсь наполнить магазин разнообразным ассортиментом, в том числе таким, который не сильно ударит по карману.

- А создавать уют и мастерить декор для дома своими руками - это синдром гнездования, приобретённый в браке, или привычка из детства?

- Сколько себя помню, с самого детства мы с мамой делали какие-то перестановки. Чаще всего это происходило, когда папа уезжал в командировку, потому что он не любитель перемен. И как-то раз он вернулся раньше времени. Заходит в подъезд, а его просят придержать дверь. Видели бы вы его лицо, когда он взглядом провожал старый шкаф, который выносили грузчики.

Потом в осознанном возрасте у меня сработал триггер, когда я разбирала дедушкину кладовку. До сих пор помню тот запах: смесь его одеколона, старых книг и изоленты. Сочетание странное, но очень интересное. У него было много советской посуды, но уже тогда я не разрешила ничего выбрасывать.

Не могу жить в одной и той же обстановке долгое время. Когда находит тоска, значит, время менять всё вокруг! Стабильно меняю текстиль (шторы, покрывала), картины на стене и мелкий декор. Даже покупка новых свечей уже вносит свежую энергию в дом. Люблю создавать своими руками различные полочки, консоли и менять их в интерьере. Из последнего - заменила в квартире подоконники с пластиковых на деревянные. Стоит копейки, а к уюту +200.

- Где ты находишь уникальную посуду и почему это ценится любителями винтажа?

- Я мечтаю путешествовать по "блошкам" мира и отбирать вещицы, которые мне нравятся, но пока это трудно осуществить - сотрудничаю с проверенными поставщиками из Европы и Москвы. Много сокровищ спрятано в сервантах обычных людей, заперто в дачных сараях. Многие даже не понимают, как ценно то, что они считают хламом. В винтажной посуде есть своя магия. В каждой потёртости, трещинке живёт своя история.

Стереотип, что винтаж - это для бабушек, сменяется новым трендом на сохранение истории, семейных ценностей и разумное потребление. Заметили, что именно молодые люди не стесняются покупать ту же одежду в секондах и открыто говорят об этом? Прошло время, когда покупать что-либо с рук было показателем трудного финансового положения. Многие блогеры, лидеры мнений, звёзды носят винтаж. Думаю, дальше эта тема будет всё более и более популярной.

Считаю, что это веяние задержится с нами надолго, так как в нём особая философия - память поколений, своя особая атмосфера, эксклюзивность и возможность выразить свою индивидуальность. Плюс винтажные вещи с каждым годом будут расти в цене, потому что это ушедшая история, которую не вернёшь. Вместо того чтобы выбрасывать старую посуду на помойку, можно найти для неё нового хозяина, а тот, в свою очередь, не будет покупать китайскую ерунду в масс-маркете, которая, кстати, тоже немало стоит.

- Как ты считаешь, в чём магия антиквариата? Почему он привлекает ценителей изысканных вещей?

- Во-первых, любовь к истории, способность прочувствовать ценность той или иной вещи и представить, какой долгий путь она прошла, прежде чем попала вам в руки.

Во-вторых, стоимость, которая постоянно растёт. Если говорить про антиквариат, то есть о предметах, которым от 50-100 лет, то стоимость их с каждым годом увеличивается, потому что эти предметы имеют свойство исчезать, например, разбиваться.

Плюс ко всему, собирать такие коллекции - очень увлекательно. В этом есть определённый азарт. Ты ищешь какие-то редкие предметы и получаешь огромное удовольствие, когда их находишь.

- Чаще всего антиквары рассказывают, что им удаётся отыскать подобные сокровища на европейских блошиных рынках. Скажите, есть ли смысл пробовать найти что-то уникальное в Омске?

- Ох… У меня даже есть видео на эту тему - "блошки" в Европе, в Москве и в Омске. Контраст огромный. В Омске, конечно, это сделать очень трудно. Найти что-то интересное можно только в двух местах: возле "Хитрого рынка" и на стихийном рынке возле "Торгового города" на Левобережье. Если там и есть что-то ценное, то запрятано так, что даже сами продавцы не в силах порой отыскать. Ну и атмосфера там своеобразная. Нужно быть готовым покопаться в пыли, заваливать вопросами недружелюбных продавцов, которых не всегда можно застать на месте.

Именно поэтому я хочу создать своё пространство, где будет приятно находиться, а мои клиенты будут чувствовать ценность каждой вещи.

- Ты говорила, что многие семьи увозят на дачу старую посуду. Расскажи, какова вероятность того, что в дачном буфете завалялся ценный сервиз?

- Ценность в материальном проявлении - это, конечно, год выпуска, ограниченность серии, наименование фарфорового завода, полнота этого сервиза, его состояние. Но главная ценность - нематериальная. Это может быть простенький советский набор посуды или пара уцелевших чашек, которые не принесут каких-то несметных доходов, но для семьи, у которой он хранится, важнее та история, которую он за собой несёт.

Доставая старые чашечки, погружаешься в воспоминания о детстве. Вспомните, как на даче ваша бабушка накрывала стол с пирогом, разливала ароматный чай. Возможно, в то время этот сервиз казался вам жутко старомодным, а сейчас это единственное, что осталось от того времени. Их, к сожалению, не так много и не такие они ценные с точки зрения денег, в основном это всё советское. Но я представляю, сколько всего видели эти чашки, как мои предки жили, как они тоже были молодыми, как бабушка купила этот сервиз, какие эмоции испытывала, ведь чем-то он ей приглянулся. На мой взгляд, это и есть главная ценность.

- А вообще, каково это - пить кофе из посуды, которой более ста лет?

- Трудно описать. Я чувствую себя какой-то особенной. Начинаю представлять, как эта посуда стояла у кого-то в шкафу, кто был её хозяйкой или хозяином, чем этот человек занимался, почему когда-то купил её и чем мы с ним похожи. Возможно, у неё было несколько владельцев. Возможно, этих людей уже нет в живых, а чашка есть. Это всё так странно и необычно.

- Есть ли смысл использовать антиквариат в качестве инвестиции?

- Думаю, что это слишком долгосрочные инвестиции и есть вероятность, что какую-то выгоду с них получат уже ваши потомки. Конечно, с каждым годом ценность возрастает, так как это уходящая история, которую уже не вернёшь. Чем старше становится предмет, тем выше его ценность и стоимость.

Но я бы рассмотрела это с другой стороны - в качестве наследства для будущих поколений. Всё это может стать семейной реликвией. Вы можете, например, ввести традицию чаепития из старинного сервиза по воскресеньям. Возможно, это понравится вашим детям, а они продолжат делать то же самое уже с вашими внуками. Этот ритуал будет передаваться из поколения в поколение и нести память о вас. Думаю, это ценнее, чем какие-то дивиденды.

А вообще, главная цель покупки - это почувствовать наслаждение здесь и сейчас, а не откладывать в долгий ящик. Это дороже любых денег, ведь не мы - для вещей, а вещи - для нас.

- Женя, напоследок поделись, какая у тебя цель и каких высот хочешь добиться?