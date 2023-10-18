Исповедь подруги маньяка, осужденного на 23 года

«Да, я любила его, была его девушкой, при этом постоянных отношений у нас не было. Он то исчезал, то появлялся. Потом пропал надолго, уничтожил свою страницу в ВК, все наши переписки. Когда прочла в СМИ, что он тот самый маньяк, которого искали, у меня случилась истерика. А потом еще выяснилось, что он женат был все это время и у него должен родиться ребенок. Почему я пишу вам? Мне хочется предупредить других женщин, чтобы они не повторяли моих ошибок. Я ведь и не подозревала, что мой Вадик – чудовище», – говорит челябинка Виктория.