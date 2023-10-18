Исповедь подруги маньяка, осужденного на 23 года. «Я и не подозревала, что мой Вадик – чудовище»
Семь лет назад весь Челябинск трясло от серии жестоких изнасилований детей, которые происходили в Тракторозаводском районе города. Жертвами маньяка становились девочки от 7 до 14 лет. Родители боялись выпускать детей из дома и успокоились только тогда, когда преступника поймали. Им оказался 35-летний Вадим Есипов. В редакцию «ФедералПресс» написала бывшая девушка маньяка.
«Да, я любила его, была его девушкой, при этом постоянных отношений у нас не было. Он то исчезал, то появлялся. Потом пропал надолго, уничтожил свою страницу в ВК, все наши переписки. Когда прочла в СМИ, что он тот самый маньяк, которого искали, у меня случилась истерика. А потом еще выяснилось, что он женат был все это время и у него должен родиться ребенок. Почему я пишу вам? Мне хочется предупредить других женщин, чтобы они не повторяли моих ошибок. Я ведь и не подозревала, что мой Вадик – чудовище», – говорит челябинка Виктория.
Вика и Есипов познакомились в парке «Сад Победы». Компания парней подошла к девушкам, завязалась беседа. Потом Вадим пошел провожать Вику до дома.
«Он покорил меня своей вежливостью и заботой. Такой галантный, очень воспитанный. Никаких объятий и вульгарных шуток. Проводил, попросил номер телефона. Я снимала комнату в общаге на Марченко, он стал ко мне приходить. Всегда с цветами, с дорогими конфетами и вином. Пахло от него элитным парфюмом, очень ухоженный, модный. Я сама не поняла, как влюбилась по уши», – призналась женщина.
Есипов рассказывал влюбленной барышне, как скучает по младшим братьям, которые остались в Душанбе. Сам он еще в 14 лет переехал в Челябинск, закончил местный радиотехникум. Работал на стройке, но когда-то владел рестораном в Магнитогорске.
«Я еще подумала, так вот откуда у него эта тяга к роскоши. Все-таки ресторатор, хоть и бывший. Он и на фото, которое мне подарил, в черной шелковой рубашке, весь такой шикарный. Господи, какая дура была, восхищалась им. И не замечала очевидного – он же постоянно врет. Видела несостыковки в рассказах о прошлом, но не обращала внимания. О настоящем он почти не говорил. Где живет, в какой конторе трудится, почему есть татуировки, почему мы не женимся – он уходил от таких вопросов. Мой главный совет женщинам – не верьте на слово, проверяйте информацию. Любимый может быть не тем, кем вы его считаете», – предупреждает Вика.
Как потом узнала челябинка, Вадим Есипов был ранее уже судим за убийство. После освобождения начал охоту на детей. Всего на счету маньяка девять жертв. Самой маленькой – семь лет. Есипов рассказал первокласснице, что она победила в конкурсе рисунков, и повел ее вручать приз. Малышка доверчиво пошла с добрым дядей, взяв его за руку. Он изнасиловал ребенка в гаражах.
Есипова арестовали в аэропорту Екатеринбурга. Он пытался улететь в Душанбе. Эксперты признали серийного насильника абсолютно вменяемым. Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы.