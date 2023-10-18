Шуфутинский рассказал о знакомом шпионе по кличке Куриный бульон

«Там же я познакомился с авторитетным человеком по кличке Куриный бульон. Он работал дворником у ресторана «Северный». Как выяснилось позже, он был шпионом советской и английской разведок. Его вычислили, осудили и сослали в Магадан», — вспомнил Шуфутинский.

По словам музыканта, мужчина получил свою кличку за то, что каждое утро в 12 часов ел куриный бульон в ресторане. Шуфутинский однажды попал к шпиону домой и был поражен его богатой библиотекой философской литературы. «У него была красивая тонконогая собака — белая в черных пятнах — такая же породистая, как он сам», — добавил артист.