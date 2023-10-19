Россияне оценили возраст наступления старости

Согласно результатам исследования, россияне в среднем считают себя старыми в среднем в 70,7 года. У мужчин этот период наступает в 69,4 года, а у женщин — в 68 лет. При этом последним характерно отодвигать границы пожилого возраста на более поздний срок: они обозначают его в 71,8 года. По мнению мужчин, старость наступает в 69,3 года. Эксперты допустили, что это может быть связано с «феминизацией старости», связанной преобладанием доли женщин в старших возрастных группах.