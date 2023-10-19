Роулинг задумалась о тюрьме после новых обвинений в нетолерантности

Писательница Джоан Роулинг заявила в соцсети X (ранее — Twitter), что с удовольствием отсидит в тюрьме, если будущее лейбористское правительство объявит преступлением намеренное обращение к человеку с неправильным местоимением.

© Газета.Ru

«С радостью отсижу два года, если альтернативой будет принуждение к словам, отрицание реальности и важности секса», — заявила автор серии книг о Гарри Поттере.

Тем самым Роулинг прокомментировала вывеску на здании министерства юстиции Великобритании: «Повторяйте за нами: транс-женщины— это женщины». Она также добавила, что не будет придерживаться этих правил.

Писательница призвала тех, кто обвиняет ее в нетолерантности, начинать судебное разбирательство.

«Это будет веселее, чем на любой красной дорожке», — подчеркнула она.

Роулинг также задумалась о том, какую бы работу выполняла, будучи за решеткой. Она понадеялась, что ее распределили бы в библиотеку, однако и на кухне писательница могла бы справиться.

«Стирка может быть проблемой. У меня есть склонность уменьшать вещи и случайно окрашивать их в розовый цвет», — отметила писательница.

Джоан Роулинг критикуют за нетерпимость к транс-персонам из-за ее поста 2020 года. После этого писательница еще несколько раз попадала в этические скандалы — так, ее обвиняли и в антисемитизме.