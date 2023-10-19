Стало известно, какое хобби пригодилось Кейт Миддлтон в королевской семье
Есть ли на свете то, в чем принцесса Уэльская не преуспела? Кейт Миддлтон — прекрасная мама и жена, отличный собеседник и деловой партнер, а еще всегда идеально выглядит на фотографиях (есть у нее пара секретов). И такой она была еще до того, как попала в Букингемский дворец. В студенческие годы Кейт увлекалась всем, чем только можно, и всегда доводила дела до конца. «Мне нравилось пробовать что-то новое и бросать себе вызов, будь то спорт, музыка или искусство. <...> Я занималась такими вещами, как хоккей, теннис, а еще я ходила в клуб для фотографов», — цитирует ее журнал Hello! Последний навык, к слову, пригодился Кейт и во взрослой жизни, когда она вышла замуж за принца Уильяма.
Оказывается, что большинство фотографий, которые публикуются в инстаграме* королевской семьи, делает сама принцесса. Конечно, главное ее вдохновение — дети, многие официальные снимки принцев Луи и Джорджа и принцессы Шарлотты авторства их мамы. Но однажды под прицел камеры Кейт попала королева-консорт Камилла, и очень удачно. Кадр взяли на обложку журнала Country Life. «Она делает очень хорошие снимки, и так естественно. Она хороший фотограф», — говорила жена короля. Творчество Кейт, кстати, получило награду «Обложка года». Маленький плюс в копилку талантов, помогающих в вечной борьбе с Меган Маркл.
Актрисе, к слову, последнее время не везет. Ее бывший муж готовится выпустить мемуары, которые Меган вряд ли придутся по душе.
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