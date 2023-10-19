Какое хобби пригодилось Кейт Миддлтон в королевской семье

Есть ли на свете то, в чем принцесса Уэльская не преуспела? Кейт Миддлтон — прекрасная мама и жена, отличный собеседник и деловой партнер, а еще всегда идеально выглядит на фотографиях (есть у нее пара секретов). И такой она была еще до того, как попала в Букингемский дворец. В студенческие годы Кейт увлекалась всем, чем только можно, и всегда доводила дела до конца. «Мне нравилось пробовать что-то новое и бросать себе вызов, будь то спорт, музыка или искусство. <...> Я занималась такими вещами, как хоккей, теннис, а еще я ходила в клуб для фотографов», — цитирует ее журнал Hello! Последний навык, к слову, пригодился Кейт и во взрослой жизни, когда она вышла замуж за принца Уильяма.