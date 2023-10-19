Василий Чапаев: кем на самом деле он был по национальности

О легендарном Чапаеве, храбром полководце и командире Красной армии, знают все. Даже представители молодого поколения, родившиеся уже после распада Советского Союза, слышали о нем.

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Эта слава появилась благодаря писателю Дмитрию Фурманову, который написал книгу о жизни и мужестве известного полководца. Литературное произведение получило название «Чапаев» и создало настоящего героя, чьим бесстрашием и героизмом восхищались многие молодые парни того времени. А в 1934 году был снят одноименный фильм, который еще больше распространил образ Чапаева и сделал его популярным на протяжении долгих лет.

Василий Чапаев родился 28 января 1887 года в поселке Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии (в наши дни это территория города Чебоксары). Известно, что будущий герой Гражданской войны был шестым по счету ребенком в семье бедного крестьянина. Еще в юношестве со своим отцом Иваном Степановичем Чапаевым он зарабатывал на хлеб ремеслом плотника. Они строили дома, деревянные бани, церкви, амбары.

Что касается происхождения его родителей, то согласно наиболее распространенной версии отец Василия Чапаева по национальности был эрзя. Эрзяне считаются этнической группой мордвы (финно-угорского народа), проживающей в наши дни на территории России, а также многих других стран. [

По другим данным Иван Чапаев мог быть чувашем. Об этом свидетельствует и тот факт, что родился он на территории Чувашии. Кроме того, его жена (мать Василия Чапаева) была по национальности именно чувашкой. Это тюркский этнос, который в данный момент проживает на территории Чувашской Республики, входящей в состав Российской Федерации.