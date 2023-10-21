Как известные преступники меняли свою внешность, чтобы скрыться от наказания

В начале этого года, спустя 30 лет после того как он начал орудовать, был арестован предводитель мафии «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро. Все эти годы его не могла поймать полиция. СМИ пишут, что свой путь в мафии Денаро начал еще в 18 лет и с тех пор скопил миллиардное состояние. Чтобы успешно скрываться от полиции все эти годы, Денаро пришлось сделать не одну пластическую операцию. А поймать мафиози удалось в клинике, где он проходил химиотерапию от рака. 22 сентября Денаро скончался в больнице.

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О том, как изменить свою внешность, чтоб избежать наказания, преступники задумались еще в начале прошлого века. Тогда они пытались изменить отпечатки пальцев с помощью хирургии. Но подобных успешных операций почти не было. Чаще всего людям просто кромсали пальцы, завитки менялись на время, но после заживления отпечаток приобретал привычное очертание. MIR24.TV вспомнил известных преступников, которые меняли свою внешность, чтобы не попасть на крючок правосудия.

Джон Диллинджер

Диллинджер был настоящей суперзвездой преступного мира. Он грабил банки, убивал полицейских, сбегал из тюрьмы. Диллинджер успел ограбить по меньшей мере 20 банков, но в глазах общественности прославился как Робин Гуд, потому что это были именно те финансовые организации, которые эксплуатировали американцев.

«Моя единственная дурная привычка – грабить банки; я очень мало курю и пью не много», – говорил про себя Диллинджер.

После серии серьезных ограблений и убийств Диллинджера все-таки удалось поймать в Аризоне. На самолете преступника доставили в Индиану, где его встречал конвой из 70 полицейских. Мужчину отправили в тюрьму. Но преступник с самого начала планировал побег. Он вырезал макет пистолета из куска дерева, который передал ему адвокат, и покрасил гуталином в черный цвет. Диллинджер направил «оружие» на охранника, который в результате провел его в комнату с настоящими автоматами, и вместе с заложником сбежал из тюрьмы.

После этого грабитель решил взять «тайм-аут» и пожить спокойно. А чтобы избавиться от повышенного внимания и преследования полиции, заплатил 10 тысяч долларов хирургу за пластические операции. Одна изменила лицо Диллинджера, превратив его из красавчика в совсем не симпатичного мужчину. А другая с помощью кислоты вытравила отпечатки пальцев. Кроме того, Диллинджер отрастил бороду и покрасил волосы. Однако спустя некоторое время хозяйка квартиры, которую арендовал грабитель со своей любовницей, поняла, кем он является на самом деле, и сдала его полиции. В Диллинджера выпустили целую обойму пуль, он скончался на месте.

Джеймс Балджер

Глава бостонской мафии до 80 лет успешно скрывался от полицейских. На его счету 11 убийств и создание преступного сообщества. О жестокости Балджера ходит много историй, и именно он стал прототипом главного героя в известных фильмах «Черная месса» с Джонни Деппом и «Отступники» с Леонардо Ди Каприо. История Балджера по-настоящему загадочна и покруче любого боевика. Например, его брат был успешным политиком в Демократической партии. В суде он признался, что знал о преступной жизни брата, но продолжал защищать его из любви. Кроме того, говорят, что Балджер долгое время был информатором и сотрудничал с полицией, сдавая им своих конкурентов.

Но, что еще интереснее, Балджер часто менял свою внешность с помощью подручных средств и косметологии. Например, он менял стиль волос и бороды, пользовался париками разной длины и цветов, использовал очки разной формы, чтобы скрывать глаза, и часто менял стиль одежды. Например, моментально менял классические костюмы на спортивные, что сбивало с толку свидетелей и полицейских. Балджер часто садился на диеты или, наоборот, специально набирал вес, что тоже помогало ему менять внешность. Также преступник устанавливал различные зубные протезы, которые видоизменяли его челюсть.

В итоге его арестовали только в 2011 году, когда ему было больше 80 лет, и он умер в своей камере в 89 лет – с ним жестоко расправился один из сокамерников. Полиция пришла к выводу, что Балджера заказали конкуренты, которые не простили ему сотрудничество с полицией.

Хоакин Гусман Лоэра «Эль Чапо»

Этот человек по прозвищу Коротышка (именно так El Chapo переводится с испанского) был одним из самых известных наркобаронов в мире и возглавлял опасный мексиканский наркокартель «Синалоа». Преступная организация контролировала огромные территории и имела большое влияние на транспорт и распределение наркотиков. Несколько раз Эль Чапо был задержан, но каждый раз избегал наказания. Например, в 2014 году, когда дом преступника штурмовали морские пехотинцы, он вместе со своей любовницей сбежал по секретному ходу, соединявшему ванную комнату с ливневой канализацией.

Преступнику удалось стать одним из самых богатых людей в мире. Журнал Forbes даже внес его в официальный рейтинг, поставив на 701 место. До своего последнего пожизненного заключения Эль Чапо часто менял внешность, чтобы не попасться полиции. Например, он сделал себе пластику носа и подбородка, чтобы изменить форму лица. Также он делал химические пилинги, чтобы уменьшить признаки старения. И, конечно же, постоянно подделывал документы и использовал фальшивые имена, чтобы перемещаться по странам.