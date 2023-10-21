Как звезда из 2000-х отказалась от миллионов и стала проповедницей

В нулевых годах порноактриса Бриттни Де Ла Мора, известная под псевдонимом Дженна Пресли, была настоящей суперзвездой. За семь лет работы модель снялась примерно в 300 порнографических сценах. Она зарабатывала десятки тысяч долларов в месяц, водила дорогие автомобили и носила одежду люксовых брендов. Но в ее жизни была и другая сторона.

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Изнасилование, зависимость от наркотиков, анорексия, половые заболевания — через все это пришлось пройти Де Ла Море, прежде чем она смогла изменить свою жизнь. Как она отказалась от многомиллионных гонораров, вышла замуж за пастора и вместе с ним начала проповедовать в церкви — в материале «Ленты.ру».

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«Иисус любит порнозвезд»

«Я очень горжусь тем, как изменилась моя жена. Она была совершенно потерянной, а теперь она нашла свое место», — так пастор Ричард Де Ла Мора говорил о своей супруге Бриттни.

Впервые Де Ла Мора оказалась в церкви, когда уже была успешной порноактрисой. Туда ее привела бабушка. Вернувшись из церкви домой, Де Ла Мора начала читать «Откровения Иоанна Богослова». «Ты терпишь женщину по имени Иезавель, которая называет себя пророчицей. Она своим учением вводит в заблуждение моих слуг и толкает их к тому, чтобы они занимались развратом», — именно эта часть книги в итоге заставила порноактрису полностью изменить свою жизнь.

И тогда я стала молить прощения у Бога. В тот же день я решила окончательно покончить с порно: я снялась в последнем фильме и ушла Бриттни Де Ла Мора

В 2012 году Бриттни Де Ла Мора, закончив карьеру в порноиндустрии, примкнула к организации XXXChurch, главный девиз которой гласит: «Иисус любит порнозвезд».

Там она познакомилась со своим будущим супругом Ричардом, с которым позже основала собственную христианскую организацию, которая занимается борьбой с порно. «Бог изменил мою жизнь», — признавалась проповедница.

XXXChurch Главные цели христианской организации XXXChurch -- убеждать порноактеров уйти из индустрии фильмов для взрослых, оказывать помощь людям с зависимостью от порно и парам, на чьи отношения подобный контент оказал негативное влияние.

«Искала любовь в неправильных местах»

Бывшая порноактриса не раз говорила, что у нее было тяжелое детство. «Я была старшим ребенком в семье из четырех детей, и моя мать всегда относилась ко мне крайне строго», — вспоминала Де Ла Мора.

Вспоминая о детстве, она добавляла, что все время старалась угодить матери и быть идеальной во всем. В итоге Де Ла Мора впала в депрессию и заболела анорексией — на пике болезни она весила всего 32 килограмма. В 14 лет она пережила изнасилование, а в 16 попала в психиатрическую лечебницу.

Это было ужасное время. Я была убеждена в том, что, если я буду худой, мама будет любить меня больше Бриттни Де Ла Мора

Будучи подростком, однажды Де Ла Мора поехала с друзьями в Мексику и попала в стриптиз-клуб. Девушка случайно оказалась на сцене, после чего начала выступать в стриптиз-клубе регулярно. Там ее заметили продюсеры порно. Они предложили ей сниматься в «романтических фильмах» и убедили в том, что Бриттни суждено быть звездой. «Я была наивна, но знала, что они говорят о съемках в порно. В итоге я бросила колледж ради индустрии», — рассказывала она.

Я чувствовала себя отвергнутой в детстве, в моей семье царили хаос и враждебность, поэтому я искала любовь в неправильных местах Бриттни Де Ла Мора

«Ненавидела то, что делала»

Поначалу Бриттни казалось, что съемки в порно дали ей то, о чем она всегда мечтала, — уверенность в том, что она красива и любима. «Уже в первый день съемок я почувствовала себя такой любимой, потому что мне сделали красивую прическу и макияж. И сказали, что я красива. Тогда я собиралась стать звездой», — признавалась она. Правда, уже спустя пару месяцев работы в индустрии порноактриса заразилась гонореей.

Я работала как робот каждый день и была похожа на резиновую куклу Барби. У меня не было абсолютно никаких эмоций. Я больше не была Бриттни. Я стала Дженной Пресли Бриттни Де Ла Мора

Продюсеры сдержали обещание, данное девушке в ночном клубе в Мексике, и действительно сделали из ее суперзвезду. В 2006 году Дженна Пресли вошла в десятку лучших порноактрис по версии мужского журнала Maxim.

30 тысяч долларов ежемесячно зарабатывала Бриттни Де Ла Мора на пике своей карьеры в порноиндустрии (около 2,8 миллиона рублей по текущему курсу)

В начале карьеры в порно Де Ла Мора выглядела моложе своего возраста, поэтому ее часто заставляли играть в порно детей. «Я выглядела лет на 12. Отвратительно, когда они заставляют тебя изображать маленькую девочку. Это извращение какое-то», — вспоминала она.

По ее словам, работа в порно давала возможность жить роскошно: она водила новый Mercedes, покупала сумки Louis Vuitton и туфли Christian Louboutin. Однако это не делало порноактрису счастливой. «Я зарабатывала много денег, но мне едва хватало на то, чтобы заплатить за аренду, потому что у меня страшная зависимость от наркотиков. Я тратила тысячи долларов в неделю на новые дозы», — вспоминала она.

Я была на вершине чартов, и со стороны моя жизнь выглядела идеально. Но я так ненавидела себя, что начала искать способы заглушить боль: наркотиками, алкоголем и порезами. Все это еще больше сломило меня Бриттни Де Ла Мора

Уйти из порно Дженне Пресли не давали мысли о том, что она недостойна другой жизни. «Я просто не знала, как уйти. Я боялась, потому что думала, что не найду другую стезю и не смогу жить иначе. Где я буду жить? Я чувствовала себя виноватой в том, что делала, и считала себя недостойной чего-то лучшего», — признавалась экс-порноактриса.

«Когда я впервые пришла в церковь, я произнесла молитву о спасении. Я не знала точно, что делаю, но я жаждала этой любви, которую, по словам людей, предлагает Иисус», — вспоминала проповедница. Де Ла Мора рассказала, что тогда в ее руки впервые попала Библия и в течение последующих трех лет ей все-таки удалось уйти из порноиндустрии — спустя семь лет после съемок в первом фильме для взрослых.

«Бог был рядом со мной посреди греха»

Сегодня Бриттни Де Ла Мора вместе с мужем Ричардом Де Ла Мора, с которым они воспитывают двоих детей, проповедуют «чистый образ жизни», свободный от порнографии. Супруги основали некоммерческую организацию Love Always Ministry, которая призвана помогать секс-работникам покончить с порноиндустрией, а также создали курс «Как перестать смотреть порно».

Я ненавижу, когда религиозные люди демонизируют порнозвезд. Это ненормально. Когда я работала в индустрии контента для взрослых, многие люди говорили мне, что я попаду в ад. Но это точно не то, что помогает бросить эту деятельность Бриттни Де Ла Мора

По мнению бывшей порнозвезды, девушки часто приходят в индустрию контента для взрослых, потому что растут в нездоровой атмосфере. Именно из-за отсутствия внимания отца или насилия дома, как считает Де Ла Мора, они начинают искать спасения во внимании мужчин — и именно в порноиндустрии некоторые из них впервые в жизни находят одобрение.

«Девушки должны знать себе цену, ведь они прекрасны. Я смотрю на этих девочек как на своих младших сестер и призываю их учиться на моих ошибках», — заверяла проповедница, обращаясь к девушкам из секс-индустрии.

Она подчеркивала и то, что секс-индустрия, которая поначалу может дать ощущение принятия, в конечном счете оставляет девушек сломленными. «Никто в этой отрасли не протянет вам руку помощи, не поможет спастись. Они будут просто смотреть на то, как вы губите свою жизнь», — утверждала она.

Принятие, радость, мир и любовь -- я нашла в Иисусе все, к чему стремилась. Я знаю, что другие женщины могут найти то же, что и я Бриттни Де Ла Мора

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Экс-порноактриса добавляла, что ей до сих пор часто задают один и тот же вопрос: «Ты проповедница, почему порно с твоим участием все еще доступно в интернете?»