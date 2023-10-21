Брат и сестра в тени, а бабушка умерла: что известно о семье Ви из BTS

Как мы знаем, за каждым успешным артистом стоят люди, которые играют огромную роль в его жизни. Сегодня мы расскажем о Ви (V) из к-поп группы BTS и его семье.

© popcake.tv

Известно, что Тэхен – не единственный ребенок в семье. У него есть брат и сестра. Айдол является самым старшим в семье. О его брате и сестре практически ничего неизвестно. Они предпочитают быть в тени.

Родители музыканта работают на ферме. Они всегда были обычными бедными людьми, которые воспитали своего сына с любовью и заботой. Мама и отец работали не покладая рук, чтобы прокормить семью. Именно поэтому Ви чаще воспитывала бабушка. С ней айдол очень близок. К сожалению, недавно она умерла. Об этом парень узнал перед концертом в Филиппинах. Тэхен не мог сдержать эмоций.

popcake.tv