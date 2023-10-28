«Богатство Высоцкого»: какое наследство оставил знаменитый актер

Актер Валерий Золотухин утверждал, что после себя Владимир Семенович не оставил никакого наследства, кроме долгов.

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Писатель и сценарист Артур Макаров даже назвал точную сумму, которую бард задолжал многочисленным кредиторам - 37 тысяч 800 рублей.

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Однако, несмотря на это, у Высоцкого все-таки было что-то ценное. Хотя и долгов хватало.

Загородный дом

Причиной раздора между друзьями и родственниками Высоцкого стал загородный дом, который был построен по инициативе Марины Влади. По словам Валерия Золотухина, Владимир Семенович однажды признался ему, что собирается приобрести дачу за "тысяч за семь". Однако, по словам Золотухина, Высоцкий уже нашел подходящий дом. В конечном итоге, мечта супругов о уютном гнездышке за городом осуществилась в постройке дачи на участке Эдуарда Володарского, который был сценаристом, драматургом и прозаиком, и находился в поселке Красная Пахра.

Строительство дома было фактически завершено к марту 1980 года, а в июле того же года Высоцкого уже не стало. Этот дом стал предметом судебной тяжбы между вдовой Высоцкого, его наследниками и самим Володарским.

Ситуация усугублялась тем, что никаких официальных прав у Высоцкого на дачу не было. Хотя тот же Володарский несколько раз предлагал Владимиру Семеновичу оформить все официально. В итоге Володарский частично разобрал дом и выплатил детям Высоцкого компенсацию – по 15 тысяч рублей.

Авторские права и другая интеллектуальная собственность

Впрочем, в доме в поселке Красная Пахра Владимир Высоцкий бывал редко. Гораздо больше времени он проводил в трехкомнатной кооперативной квартире на Малой Грузинской улице. Как утверждает Федор Раззаков в своей книге «Владимир Высоцкий. Я, конечно, вернусь…», после смерти мужа Марина Влади написала письмо на имя Леонида Брежнева с просьбой отдать эту жилплощадь матери Высоцкого Нине Максимовне. Ходатайство Влади было удовлетворено. Однако с данной квартирой была связана другая неприятная история. Дело в том, что, по словам Марины Влади, оттуда таинственным образом исчезли ее письма к супругу. Все, что Влади удалось спасти, она передала в Центральный государственный архив литературы и искусства.

А вот с авторскими правами, которые, как известно, в архив не сдашь, оказалось все немного сложнее. Если верить Виктору Бакину и его книге «Владимир Высоцкий. Жизнь после смерти», родственникам барда 1 ноября 1980 года столичной нотариальной конторой было передано свидетельство о наследовании авторского права. Согласно этому документу, по 1/5 доли получили мать и последняя жена Владимира Семеновича, а по 3/10 – его сыновья Никита и Аркадий. Более 700 произведений поделить между наследниками не удалось, поэтому специалисты решили разделить предполагаемые гонорары за их использование.

Долги по наследству

Между тем, если судить по цене загородного дома, которую озвучил Владимир Высоцкий в разговоре с Валерием Золотухиным, или, скажем, по тогдашней стоимости автомобиля «Жигули», составлявшей около 6 тысяч рублей, долгов после себя артист тоже оставил немало. Писатель и сценарист Артур Макаров даже называл точную сумму, которую бард задолжал многочисленным друзьям и знакомым, - 37 тысяч 800 рублей. Из них 5 тысяч рублей Высоцкий занял у скульптора Зураба Церетели. Именно такие сведения предоставляет автор книги «Друзья Высоцкого» Юрий Сушко.