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Что стало в реальной жизни с прототипом героя Григория Мелихова из «Тихого Дона»

После публикации первой части романа "Тихий Дон" в журнале "Октябрь", писателя Михаила Шолохова начали заваливать письмами с вопросами о том, существовал ли прототип главного героя Григория Мелехова. Автор долго молчал на этот счет и только в 1964 году, когда ему была вручена Нобелевская премия, он признался, что реальный Гришка действительно существовал, но не назвал его имя. Личность этого человека была выяснена исследователями творчества Шолохова.

Что стало в реальной жизни с прототипом героя Мелихова из «Тихого Дона»
© Русская семерка

Лихой казак

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Прототипом Григория Мелехова был казак Харлампий Ермаков, живший на хуторе Базки. Как и персонаж романа, его бабушкой была турчанка, которую дед привел с собой после похода. Из-за его горячего нрава и смуглой внешности соседи называли семью Ермаковых, так же как и Мелеховых, "турками". Харлампий прожил 36 лет, из которых 10 лет провел на войне. Эпоха Гражданской войны была сложным и противоречивым временем, и такая же была и судьба казака Ермакова.

В Первую мировую войну Харлампий проявил себя как смелый и отважный солдат, за что был награжден всеми четырьмя Георгиевскими крестами. Во время войны он получил 14 ранений. Начало Гражданской войны Харлампий встретил в званнии хорунжего, а после ранения оказался в станице Каминской.

Как и книжный Гришка, Харлампий принимает революцию и присоединяется к революционным казакам Федора Подтелкова. Во время боя с казаками Чернецова Ермаков ссорится с командиром из-за порубленных пленных и по ранению отбывает в станицу Вешенскую. Когда в марте 1919 года вспыхивает «Вешенское восстание», Ермаков присоединяется к нему.

Причина, которая изменила политические воззрения казака Харлампия – террор развернутый большевиками на Дону, производимый согласно приказу Свердлова по «расказачиванию», от 24 января 1919 года. Во время отступления «белых» от Москвы Ермаков уже есаул. После череды поражений и бегства командования за границу, Харлампий отказывается эмигрировать. Он со своими людьми сдается в плен и переходит на сторону «красных».

Воюет Ермаков с Врангелем и белополяками в 1-й Конной армии. Легендарный Буденный помнил казака Ермакова и говорил, что тот был одним из лучших рубак. Как видим, судьба донского казака Харлампия полностью соответствует жизненным этапам Григория Мелехова.

Знакомый с хутора

Базки Молодой Михаил Шолохов, будучи уже относительно известным на Дону писателем, часто заезжал на хутор Базки к своему знакомому Федору. Во время вечерних посиделок Шолохов знакомится с соседом своего друга Харлампием Ермаковым. В частных беседах писатель и узнает детали жизни казака – о турецкой крови, конфликте с Подтелковым, который чуть не закончился его расстрелом, метании между красной и белой стороной.

Дочь Ермакова Пелагея Шевченко, вспоминала, что Шолохов часто посещал их семью и подолгу разговаривал с отцом. Все сказанное дотошный Шолохов записывал. Первые главы своего романа молодой писатель вслух прочитывал Ермакову, а тот слушал и при необходимости вносил коррективы. Сошлись два так непохожих друг на друга человека на фоне любви к Дону и непонимания политики, проводимой властью в отношении казаков.

После публикации романа в 1928 году один из высших милицейских чинов прошипел в сторону Шолохова – «да ты Мишка контрик». Считается, что молодого писателя и его эпопею спас Сталин. В романе правдоподобно показаны ошибки политики «расказачивания», которую инициировал враг Сталина Яков Свердлов.

Жизнь после войны

За свою бурную жизнь донской казак Харлампий 5 лет служил царю, полтора года белому движению и 3 года в Красной армии. Более двух лет Ермаков провел в советских тюрьмах. В январе 1923 года прототип Мелехова уволен из армии и отправлен в отпуск как бывший «белый». 23 февраля того же года он был арестован по обвинению в организации «Вешенского восстания».

Следствие опиралось на доносы, в которых значилось, что Ермаков имея огромный авторитет среди казаков, открыто насмехается над советской властью. Станичники написали коллективное ходатайство на его защиту и вспоминали, как Харлампий не дал расстрелять красноармейцев.

Ермакова отпустили на поруки, а в мае 1925 года дело закрыли. Харлампий устроился в станичный Совет и частенько захаживал к родителям Михаила Шолохова. Они вспоминали, что во двор Ермаков попадал, перепрыгивая забор верхом на коне. Этот эпизод хорошо характеризует характер казака. В январе 1927 года новый арест по тому же обвинению, а 17 июня казак Ермаков расстрелян.

Михаил Шолохов не забывал семью Ермаковых. Он приезжал к ним домой подолгу общался с Пелагеей, а сыну Харлампия Иосифу, который, как и отец, очень любил лошадей помог устроиться на конезавод.

Памятник от народа

В 1980 году в станице Вешенской произошло ЧП. На берегу Дона неизвестный установил памятник весом в 90 килограмм. На нем была табличка с надписью «Прототипу главного героя «Тихого Дона», лихому рубаке и отчаянно храброму человеку. 1893 - 1927 гг.». Поставил монумент простой советский рабочий из Нижнего Новгорода, Иван Калеганов.

Мужчина зачитывался романом и решил увековечить память Ермакова. Ради достижения цели он продал свою «Волгу» и купил необходимые материалы. Части памятника Иван за несколько раз перевез в рюкзаке и закапывал элементы на берегу Дона. Когда все было готово, он за одну ночь собрал монумент, простоявший неделю. Сейчас памятник хранится в музее Шолохова.