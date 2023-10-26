125 лет назад родилась «Госпожа Пенициллин»

За изобретение пенициллина, ставшего первым в мире антибиотиком, Нобелевскую премию получили западные ученые Флемминг и Флори. Но сам Флори назвал «Госпожой Пенициллин» российского микробиолога Зинаиду Ермольеву. С его лёгкой руки прозвище, которое лучше было бы назвать званием, закрепилось за донской казачкой родом из-под Царицына, ныне Волгограда, в научных кругах. В эти дни, как сообщает корреспондент ГлагоL в Волгограде Иван Илюхин, исполняется 125 лет со дня ее рождения.

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Известный советский писатель Вениамин Каверин посвятил ей роман «Открытая книга». В нем все – правда, кроме происхождения. В угоду конъюнктуре тех времен, главная героиня – простая бедная девчонка, дочка гадалки, волею судьбы попавшая в семью ученых. И имя у нее другое.

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«А в фонде областной библиотеки имени Горького города Волгограда хранится еще одна книга об этой замечательной женщине. Это документальная брошюра 1984 года выпуска, она называется «Сквозь завесу невидимого», ее автор — некогда известный в нашем городе журналист Татьяна Мельникова. Вот там собраны и документальные факты, и фотографии. И появилась на свет в будущем талантливый мокробиолог в семье казачьего старосты в хуторе Фролов, ныне город Фролово Волгоградской области», — рассказала ГлагоL заместитель директора областной научной библиотеки имени Горького Людмила Ульева.

Там также и о том, что две дочери казачьего старосты по настоянию матери учились в гимназии в Новочеркасске. А одна из них Зинаида, закончив гимназию с золотой медалью, захотела стать врачом, когда девушки об этом и мечтать не могли. Учились на медиков тогда только представители сильного пола.

Во Фролово Волгоградской области есть улица имени Ермольевой. На одном из домов которой установлена мемориальная доска, посвященная знаменитой землячке. А у мединститута в Ростове-на-Дону, где училась Ермольева, установлен памятник микробиологу – изобретательнице советского пенициллина.

Позже, когда Зинаиду Ермольеву спрашивали о самом значимом воспоминании войны, профессор всегда рассказывала об испытании в конце 1944 года на Прибалтийском фронте отечественного пенициллина. В конце эксперимента вместе с прославленным хирургом Николаем Николаевичем Бурденко они констатировали – выздоровели 100% раненых бойцов Красной Армии, которые принимали участие в апробации нового лекарства.

«Ни одной отрезанной ноги», — сообщала микробиолог результаты своей работы самому Сталину.

Кстати, тогда, разговаривая с ней, Иосиф Виссарионович называл ее сестренкой. Выведенный ею пенициллин действительно не только спас тысячи солдатских жизней, но и избавил многих и многих от инвалидности. Без антибиотиков гангрена в полевых условиях просто выкашивала солдат.Создателем пенициллина считается британский бактериолог Александр Флеминг, одним из первых обнаруживший лечебные свойства плесени и опубликовавший своё открытие в 1929 году. А Говард Флори и Эрнст Чейни придумали способы очистки антибиотика и запустили производство пенициллина в США. И поэтому Нобелевскую премию в области физиологии и медицины в 1945-м году Александр Флеминг разделил с ними.

Выдающийся советский учёный-микробиолог Зинаида Ермольева оказалась в данном случае незаслуженно забытой. Секреты антибиотика на Западе тщательно хранили, поэтому Зинаиде Виссарионовне пришлось действовать практически самостоятельно. Известно, что она собирала пробы плесени, чтобы найти ту самую, лекарственную, где только можно. Ею оказалась 98-я из списка, которую соскребли в одном из бомбоубежищ.Так в Советском Союзе в условиях страшной войны удалось создать и наладить производство качественного отечественного антибиотика. И он оказался в 1,4 раза действеннее англо-американского.

Тогда-то Флори и назвал Ермольеву Госпожой Пенициллин. Но на счету этой женщины создание и других лекарств — стрептомицина, тетрациклина, интерферона.

Казачка из-под Сталинграда проявляла свой несгибаемый характер не единожды. Говорят, она просто обожала Чайковского. И была потрясена тем, что великий композитор умер от холеры. Во многом именно этот печальный факт определил для нее выбор направления в профессии. Она стала одним из главных специалистов Советского Союза по борьбе с холерой.

А самый тяжелый момент этой борьбы пришелся для нее на время Сталинградского сражения. Холера выкосила бы немалую часть личного состава армии и гражданское население, если бы на место с командой врачей не выехала тогда она — талантливый исследователь международного уровня, доктор наук, профессор.Холерную палочку ученая нашла в водопроводной воде. А чтобы ей поверили, сама выпила раствор с вирусами, найденными там. Чуть не умерла от этого, выжила. Но своего добилась.