Какую сенсационную записку больной Ленин тайно передал врачу

По словам Элизабет Лермоло, заключенной по делу об убийстве Кирова, Гавриил Волков, который также находился в Ленинградской тюрьме в то время, рассказал ей интересную историю. Ленин тайно передал ему записку с сенсационным содержанием. Вождь революции обратился к врачу с просьбой, которую тот так и не исполнил.

Скачкообразное течение болезни

Видео дня

Согласно официальному медицинскому заключению, Владимир Ильич Ленин в последние годы своей жизни страдал атеросклерозом сосудов. Заболевание протекало всплесками: периоды улучшения состояния чередовались с резким ухудшением здоровья. Даже после серьезного приступа, медсестра М. М. Петрашева вспоминала: "У него случались мгновенные параличи, которые быстро проходили. Однажды, когда он попытался встать, он упал во время одного из таких параличей". У Ленина также наблюдались нарушения речи. Та же Петрашева свидетельствовала: "Врачи просили его назвать какой-нибудь предмет, но он не мог. Они просили его написать, но и это ему не удавалось".

Примечательно, что, Ленин начинал себя плохо чувствовать, когда его жена Надежда Крупская уезжала из Горок, где тогда проживали Ульяновы. Однажды Крупскую вызвали в Москву. Надежды Константиновны не было всего 3 дня, но по возвращении она не узнала супруга. До такой степени Ильича изменила болезнь. Пока Крупская была рядом, вождь быстро шел на поправку. Однако вскоре Надежда Константиновна вновь оставила его для того, чтобы уладить какие-то партийные дела в Кремле. На этот раз ее отсутствие затянулось, и Ленин чах прямо на глазах. Связаны ли были отлучки Крупской из Горок с ухудшением здоровья Владимира Ильича, так и осталось загадкой.

Тайная записка для дождя

Впрочем, Гавриил Волков считал, что причинно-следственная связь между поездками Надежды Крупской и прогрессирующей болезнью Ленина все-таки существовала. Волкова часто называют врачом Владимира Ильича. Некоторые считают, что он был личным шеф-поваром вождя, а историк Владлен Сироткин утверждает, что Волков совмещал две должности: повара и коменданта усадьбы. Как бы то ни было, Гавриил Волков входил в круг людей наиболее приближенных к больному Ленину. Возможно, именно это стало причиной ареста врача-повара после смерти Ильича.

Именно в тюрьме Волков и познакомился с Лермоло, оказавшейся за решеткой по делу об убийстве Кирова, случившегося в 1934 году. Гавриил Волков поведал Лермоло любопытную историю. Однажды утром, когда Надежда Крупская снова уехала в Москву, Волков принес Ленину чай. Вождь, потерявший способность говорить, отчаянно пытался что-то сказать повару с помощью жестов. В конце концов, так ничего и не добившись, Владимир Ильич наскоро написал записку, которую сунул в руку Волкову. В этот момент в комнату вошел доктор Елистратов, но Волков успел спрятать клочок бумаги в карман. Чуть позже Гавриил Волков развернул послание и прочел: «Гаврилушка, меня отравили. Сейчас же поезжай и привези Надю. Скажи Троцкому. Скажи всем, кому сумеешь». Но Волков так и не рассказал никому о произошедшем.

Легенда или правда

Стоит отметить, что слухи о том, что Владимира Ленина отравили, всегда пользовались большой популярностью. Одни были уверены, что яд подмешали в пищу Ильича, другие утверждали, что отравляющие уколы делали вождю врачи. Но даже большинство сторонников подобных версий склоняются к тому, что история Гавриила Волкова — всего лишь легенда. Так, к примеру, считает Елена Прудникова, автор множества биографических книг. Аналогичного мнения придерживается и Зинаида Агеева, автор издания «Ленин: гений или авантюрист?». Дело в том, что у Ленина был парализована правая сторона тела, поэтому писать он никак не мог. К тому же письменных принадлежностей у больного Ильича не было.