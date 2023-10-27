Игорь Тальков: биография, музыка, любовь

Игоря Талькова помнят и любят даже сейчас, спустя 32 года после его убийства, которое так и осталось нераскрытым.

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Его голос проникал глубоко в сердце, а тексты песен и в наше время трогают за душу и заставляют думать.

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Окунемся в биографию и жизнь Игоря Талькова, расскажем о детстве, о музыке, о его любви.

Жизнь Талькова: детство, армия, начало творческого пути

4 ноября 1956 г. в деревне Грецовка, что под Тулой, родился известный советский музыкант Игорь Тальков, биография которого наполнена творчеством начиная с детства и до самой смерти. Его родители — Владимир Максимович и Ольга Юльевна. К моменту рождения Игоря они были освобождены после пребывания в лагерях в качестве репрессированных за «антисоветчину», жили в крохотной квартирке на окраине деревни вместе со старшим сыном Владимиром, рождение которого пришлось на время нахождения в тюрьме.

Владимир-старший и Ольга многое пережили, испытали на себе полную меру рокового давления политической власти, но не сломались и не растеряли любовь в сердце — ни к Родине, несмотря на разность во взглядах, ни друг к другу, в любви воспитывали сыновей, несмотря на нищенские условия жизни. По большей части благодаря своим родителям Игорь обладал прекрасной интуицией, не мог мириться с любой несправедливостью, любил Россию и верил в нее.

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В детстве Игорь параллельно с общеобразовательной школой учился в музыкальной школе, где освоил игру на баяне. В подростковом возрасте самостоятельно научился играть на гитаре и фортепиано, затем на ударных. В 17 лет начал писать тексты песен.

Игорь мечтал учиться в Театральном институте в Москве, прошел творческий конкурс, но завалил экзамен. Затем вернулся домой и поступил на техническое направление в педагогический институт, но не осилил учебу. Следующей попыткой был Ленинградский институт культуры, но и там Тальков не продержался больше года, разочаровавшись в советской системе образования. В тот же период будущий музыкант впервые гласно раскритиковал коммунистический режим. Дело чуть было не дошло до суда, но Игоря забрали служить в армию. Но с тех пор он все глубже погружался в антисоветские настроения.

Тальков: судьба музыканта

В армии Игорь организовал ансамбль «Звездочка», писал песни, а после демобилизации решил зарабатывать музыкой на жизнь. Уехал в Сочи и начал активно развивать музыкальную карьеру. Участвовал в музыкальном коллективе Александра Барыкина, выступая «по ресторанам». Работа была прибыльной, но не соответствовала моральным стандартам музыканта, поэтому задержался он в этом коллективе ненадолго.

Затем были гастроли по СССР с группами «Калейдоскоп» и «Апрель». Но, несмотря на то что Игорь безостановочно писал свои тексты песен, ему приходилось быть на вторых ролях и исполнять чужие композиции. Затем наступает переломный момент в биографии Талькова. Если кратко, музыкант попадает в ансамбль Давида Тухманова «Электроклуб», и здесь после исполнения песни «Чистые пруды» начинает нарастать его популярность.

Осознав свою силу и возможности, Игорь уходит в сольную карьеру и создает группу «Спасательный круг» в середине 80-х годов, с которой гастролирует по СССР, представляя публике лирический репертуар с глубоким смыслом. Игорь организовывал авторские концертные программы с театрализованными представлениями, стал появляться на телевидении, приобретая всероссийскую славу.

Однако судьба распорядилась так, что карьера музыканта была прервана на пике этой славы. 6 октября 1991 г. Игорь Тальков был убит из огнестрельного оружия в ходе потасовки за кулисами питерского концертного зала во дворце спорта «Юбилейный» прямо перед своим выступлением. Преступление так и не раскрыто, многих фигурантов дела уже нет в живых. А с течением времени трагическое событие обросло множеством домыслов и слухов.

Личная жизнь Талькова: жена и романы

Творческий путь артиста затмевает не только история нераскрытого убийства, но и слухи о личной жизни в биографии Игоря Талькова. Артист был официально женат. Жена Талькова и мать их единственного ребенка — Татьяна Ивановна Талькова. Поженились молодые в 1980 году и были вместе до самого трагического события.

Познакомились молодые люди в одном из столичных клубов. Игорь красиво ухаживал, а девушка, конечно же, не могла устоять перед талантливым парнем с хрипловатым голосом, который красиво пел и играл на различных инструментах. До женитьбы пара встречалась около года. Что касается детей Талькова, то спустя еще год у них родился сын, которого Татьяна, благодаря своей беззаветной любви к мужу, нарекла Игорем.

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Вокруг популярного и талантливого артиста всегда было много женщин. Музыканту приписывали роман с Ириной Аллегровой, Маргаритой Тереховой, Людмилой Сенчиной, но Тальков трепетно относился к своей личной жизни, оберегая ее от внимания журналистов.

Супруга, в свою очередь, была очень терпеливой. Она с пониманием принимала его увлечения, объясняя это тем, что они для Игоря были в качестве «вдохновения». Ее любовь была сильнее гордости, Татьяна принимала Игоря таким, каким он был, и не устраивала скандалов. Как бы то ни было, супруга для Игоря всегда была его главной женщиной, его родным и близким человеком. Артист с радостью возвращался домой с гастролей, зная, что дома его всегда ждут и любят.