История любви: Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Любовная сцена из «Титаника» переросла в бурный роман, привела к свадьбе и рождению троих детей.

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Испанский певец Энрике Иглесиас анонсировал проведение в начале декабря совместного тура с двумя другими исполнителями – Рики Мартином и рэпером Питбулем. Тур под названием «Трилогия» пройдёт в Лос-Анджелесе, Сан-Хосе и Ванкувере. В 2021 году похожий тур с Мартином и Иглесиасом принёс музыкантам $ 35,2 млн. Сейчас Энрике и его друзья проводят промо к этим концертам и активно раздают интервью. В одном из них Иглесиас рассказал о семейной жизни с женой, бывшей теннисисткой Анной Курниковой, и тремя детьми, а также вспомнил историю знакомства с любимой.

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«Совместные съёмки в клипе на песню Escape («Побег». – Прим. «Чемпионата») изменили мою жизнь так, как я даже не мог представить. Когда мы встретились, то в некотором смысле сразу поняли друг друга, хотя она и была из мира спорта. Она знала, на что похож мой мир. Я понимал, как выглядит её мир. И это понимание очень помогло. Мы начали понемногу сближаться, а затем притяжение становилось всё сильнее и сильнее. Наши дети? Когда я забираю их из школы, а у них плохой день или они ссорятся или плачут, мы говорим: «Ребята, какая ваша любимая песня?» А потом кто-то из них начинает петь «I Like It», потом все подпевают, это очень мило. Сейчас я просто наслаждаюсь каждым днём!» – признался испанский певец People.

К моменту начала съёмок Escape в 2001 году Курникова и Иглесиас не сходили с первых полос прессы, им приписывали многочисленные романы с другими знаменитостями. Но та неделя, которую молодые люди провели на съёмочной площадке, навсегда оставила позади другие отношения и определила их судьбу. Романтичнее историю можно встретить только в художественных фильмах, но это не точно.

Иглесиас хотел повторить в своём клипе сцену любви из «Титаника»

В конце 1990-х мир сходил с ума после выхода на экраны «Титаника», и особенно публику умилил роман двух молодых людей – Роуз и Джека в исполнении Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. При бюджете в $ 200 млн лента собрала в прокате $ 2,26 млрд, став одним из самых успешных кинофильмов в истории. Кино до глубины души тронуло и Энрике Иглесиаса – особенно из головы певца (на момент выхода «Титаника» в прокат ему было 22 года) не выходила сцена любви главных героев в автомобиле. В тот момент у него зародилась идея однажды повторить нечто подобное в своём клипе – с запотевшим стеклом и скользящей по нему дрожащей рукой возлюбленной.

«Хочешь – беги, хочешь – прячься. Но тебе не сбежать от моей любви». Первую строчку одной из лучших композиций в своей карьере Escape Иглесиас написал ещё школьником, но в песню и клип она превратилась лишь спустя семь лет, в 2001-м. Певец несколько раз переписывал сценарий, стремясь создать нечто совершенное, чем сильно бесил продюсера из-за постоянных переносов съёмок. Кроме того, Энрике никак не мог определиться, кого выбрать на роль своей девушки в клипе.

Популярность испанского певца-мачо стремительно набирала обороты, и он этим с удовольствием пользовался – находившийся в постоянном поиске Иглесиас разбил несколько гламурных сердечек и заслуженно получил славу одного из главных бабников медийного мира. Иглесисас встречался с певицей Кристиной Агилерой, актрисой Дженнифер Лав Хьюитт и аргентинской супермоделью ливанского происхождения Ямилой Диас, но для роли Роуз ему был нужна особенная девушка.

Энрике славился не только любвеобильностью, но и присущей его возрасту и характеру беспечностью и импульсивностью. Опоздать или даже не прийти на встречу – это было вполне в его духе, поэтому когда в один из съёмочных дней режиссёр клипа Марк Тэйлор не застал певца на площадке, то не удивился. Телефон певца не отвечал, и Тэйлор отправился в офис киностудии выпить кофе. На столике валялась куча модных журналов, режиссёр от нечего делать стал их листать, и в этот момент в помещение ворвался запыхавшийся Иглесиас. Он извинился за опоздание, после чего остановил взгляд на одном из журналов – с него на него вызывающе смотрела светловолосая девушка. Певец стал читать статью про русскую теннисистку Анну Курникову, посмотрел ещё несколько её фото и понял, что именно с ней хочет снять свой клип.

Энрике придумал историю с прыщами Курниковой, Анна в долгу не осталась

Теннисная карьера Курниковой в тот момент находилась на пике. За полгода до съёмок в клипе она завершила сезон с рекордным показателем в виде восьмой строчки рейтинга WTA в одиночном разряде и победой в паре с Мартиной Хингис на Итоговом турнире – 2000. В разгар следующего сезона москвичка получила травму левой ноги и до конца сезона больше не играла. У Анны появилось много свободного времени, поэтому она долго не раздумывала над предложением агента Иглесиаса сняться в клипе.

Энрике пропал после первого же взгляда на Аню. Курникова прибыла на съёмочную площадку с распущенными волосами и в провокационном топе без бюстгальтера. Певец не подал виду, что пульс у него под 100 ударов в минуту, сухо поздоровался с красоткой и шепнул режиссёру: «Сцену с поцелуями снять не удастся, у неё прыщи от простуды над верхней губой, не хочу заразиться». Ассистентка позвала ошарашенную Анну в гримёрку, где с ней едва не случилась истерика. Она вглядывалась в зеркало и не видела никаких прыщей, кроме того, теннисистка никогда в себе не сомневалась.

Первой мыслью спортсменки было послать всех к чёрту и в первую очередь этого сладкоголосого наглеца. Курникову остановил лишь контракт – она десятки раз снималась в рекламе и давно усвоила, что никого не волнует твоё настроение и самочувствие. Анна проявила профессионализм и отработала день на полную катушку, а Иглесиас добился главного – заставил обратить на себя внимание. Для привыкшей манипулировать мужчинами блондинки это стало большим откровением. Особенно после бурных романов с хоккеистами Павлом Буре и Сергеем Фёдоровым. Причём со звёздами русского хоккея теннисистка встречалась одновременно!

Продюсер Иглесиаса волновался, что теннисистка разорвёт контракт и потребует неустойку, но певец держался уверенно: «Она не уйдёт. Если будет нужно, я попрошу прощения. Как я могу упустить возможность поцеловать такую прекрасную девушку?» Курникова из тех, кто не только держит удар, но и умеет отвечать. Она узнала, что Энрике сильно переживал за сцену в автомобиле, поэтому умышленно заявила, что ей не нравится, как выставлен свет. Анна предъявила претензии, что её кожа выглядела неестественно бледной в кадре, но на самом деле хотела проверить, умеет ли Иглесиас целоваться.

Певец будет счастлив, если одна из его дочерей займётся теннисом

Сумасшедшие чувства и экспрессия, бурлившие на съёмочной площадке, а затем и перенесённые в жизнь, помогли песне и альбому с одноимённым названием стать одним из главных музыкальных событий 2001 года. Испанец получил премию «Лучший латиноамериканский певец года» и пришел на церемонию вместе с Курниковой. Альбом Escape остаётся наиболее коммерчески успешным в карьере артиста: диск разошёлся тиражом в 10 млн экземпляров, в его поддержку Энрике отыграл 50 концертов в 16 странах, а впервые вживую исполнил композицию на матче NBA All Stars. Сумасшедший успех имел и клип Escape – на сегодня у него 147 млн просмотров в YouTube.

Курникова и Иглесиас вместе уже 22 года и воспитывают троих детей. Они несколько раз расставались, но всегда приходили к мысли, что созданы друг для друга, и снова сходились. Их свадьба состоялась в 2019 году в кругу самых близких друзей и родственников, но всё же самым особенным днём пара считает тот, когда они встретились на съёмках Escape. «Наши дети балдеют от этого видео, – признался Энрике на одном из шоу радио SiriusXM. – Первая их мысль была такой: «Что мама там делает с папой? Когда это было?» На самом деле невероятно наблюдать за выражением их лиц. Это очень круто».

Пара живёт в Бэй-Пойнт, на одном из самых роскошных и эксклюзивных островов Майами. Их особняк находится в так называемом «бункере миллиардеров» с такими же селебрити – по соседству живут актёр Мэтт Дэймон и певец Рики Мартин. Анна и Энрике не особо афишируют личную жизнь – последний пост на их семейном аккаунте в одной из соцсетей сделан ещё 76 недель назад. Похоже, с каждым годом совместной жизни они всё больше понимают, что счастье – это не только аплодисменты зрителей и цветы поклонниц.