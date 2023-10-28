Казанские ученые в Баку: Газиз Губайдуллин и Пантелеймон Жузе

Казанские ученые сыграли важную роль в активном строительстве советских вузов, в частности помогли организовать высшее образование в Азербайджане. О работе в Бакинском университете татарского историка Газиза Губайдуллина, а также его коллег из нашего края, таких как В.И. Разумовский, А.Д. Гуляев, Н.Н. Иовлев, Н.И. Ашмарин, П.К. Жузе, А.О. Маковельский, продолжает рассказывать в дзен-канале "Татарский Мир" Института истории им. Ш. Марджани кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра истории и теории национального образования им. Х. Фаезханова Людмила Бушуева.

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Еще одним казанским ученым, с которым Г.С. Губайдуллин работал бок о бок в Азербайджане, являлся Пантелеймон Крестович Жузе (Бандали ибн Салиба аль-Джаузи) — известный востоковед, арабист, преподаватель Казанского университета, декан восточного факультета Азербайджанского университета. Он родился в 1871 г. в Иерусалиме, по происхождению являлся палестинским арабом. Блестящие способности к наукам позволили ему получить хорошее образование. В возрасте 20 лет будущий ученый приехал в Россию по приглашению Императорского палестинского общества. Первые два года он провел в Москве, затем перевелся в Духовную академию в Казань. После ее окончания П.К. Жузе решил посвятить себя академическому поприщу. Защитив диссертацию "Мутацилиты. Догматико-историческое исследование в области ислама" на звание магистра, он подал прошение о преподавании на юридическом факультете Казанского университета курса мусульманского права. В этот же период в Казани ученый создал такие известные работы, как "Учебник русского языка для арабов" и "Полный русско-арабский словарь".

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В 1920 г. П.К. Жузе получил приглашение от своих коллег переехать в Баку. По словам его сына, будущего известного советского физика Владимира Пантелеймоновича Жузе, условия жизни в Азербайджане в это время были намного лучше, чем в Казани. В 1922 г. при участии П.К. Жузе в Баку открылся восточный факультет с двумя отделениями — историческим и словесности. Отделение словесности делилось на две секции — турецкую и иранскую. В период деканства Жузе на восточном факультете читал лекции Г.С. Губайдуллин, приезжали востоковеды В.В. Бартольд, А.Н. Самойлович, были привлечены местные национальные кадры.

В Баку ученый занимался исследованиями средневековой истории Азербайджана, Закавказья, а также переводами арабских рукописей и работ средневековых арабских историков. Так, в 1940 г. здесь была опубликована одна из его крупнейших работ "Материалы по истории Азербайджана из "Тарих ал-камиль" (Полного свода истории) Ибн ал-Асира". Эта работа получила признание среди ведущих востоковедов.