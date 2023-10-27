Новая принцесса Диана. В сети обсуждают первую леди Эквадора

В середине октября Даниэль Нобоа победил на выборах: он станет самым молодым в истории Эквадора президентом, избранным всенародным голосованием.

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Бизнесмен, политик и наследник миллиардов своего отца, к своим 35 годам Нобоа успел прослыть распутником и ловеласом. Теперь за очистку репутации мужа взялась его жена — молодая блогерша Лавиния Вальбонези.

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В сети Лавиния вызывает больше интереса, чем ее муж, и все это — благодаря привлекательной внешности и стройной фигуре, которую она обожала демонстрировать в соцсетях до брака.

Чем занималась первая леди Эквадора до замужества и как она познакомилась с будущим президентом — в материале «Ленты.ру».

Секси-леди

В сети 25-летнюю Лавинию Вальбонези РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и 298 тысяч — в TikTok.

Провокационные снимки публиковались с конкретной целью: до недавнего времени Вальбонези использовала свои аккаунты для привлечения новых клиентов и развития бизнеса. Инфлюэнсерша называет себя экспертом по питанию и утверждает, что помимо этого является квалифицированным специалистом по бодибилдингу и персональным тренингам. А еще в эквадорской провинции Гуаяс у нее есть собственный магазин полезных продуктов Green Deli, на аккаунт которого подписаны более 60 тысяч человек.

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Лавиния признавалась, что в юности, еще будучи ученицей Панамериканской средней школы, она ненавидела свое телосложение. Однако все изменила лекция известного фитнес-коуча Саши Фитнес (Sascha Fitness) и поездка в Австралию в 2015 году. Через несколько лет в сети вспыхнул скандал: Саша Фитнес обвинила ее в копировании своих постов. Вальбонези признала вину и оправдалась тем, что ей нужны были деньги на оплату учебы.

«Мама почти двух детей, жена политика, специалист по питанию», — гласит описание профиля Вальбонези, которая сегодня находится на пятом месяце беременности.

Лавиния и Даниэль поженились в 2021 году, устроив шумную вечеринку в эквадорском курортном городе Олон, и у них уже есть маленький сын Альварито.

Мой сын сводит меня с ума. Теория о том, что материнство меняет жизнь женщины, реальна, но ты осознаешь это только тогда, когда сама проживешь ее. Это кажется невероятным, но все внутри тебя начинает вращаться вокруг ребенка. Приоритеты меняются, — говорит Лавиния Вальбонези.

Подробности личной жизни пары тщательно скрываются от прессы. По официальной версии, знакомство Нобоа и Вальбонези произошло на профессиональной почве: политик пришел на консультацию к популярному нутрициологу, чтобы сбросить лишние килограммы. Одни пишут, что в начале романа с блогершей Даниэль еще был женат на своей первой жене Габриэле Гольдбаум, от брака с которой у него есть дочь. Другие заверяют, что на момент встречи с Лавинией Даниэль уже был в разводе.

Как бы то ни было, все сходятся в одном: Нобоа постоянно изменял Гольдбаум даже во время беременности, о чем она подробно рассказывала в интервью газете El Telegrafo. Многие подмечают, что первая и вторая жены президента похожи внешне: обе — стройные блондинки с правильным чертами лица. Вот только Габриэла на год старше Нобоа, а Лавиния — на 11 лет моложе.

Наследник «бананового короля»

В свои 35 лет Даниэль Нобоа станет вторым самым молодым президентом в истории Эквадора (первый — Хуан Хосе Флорес-и-Арамбуру, который занял этот пост в 29 лет) и самым молодым, избранным всенародным голосованием. До своей политической карьеры он занимал несколько должностей в семейном бизнесе. Кстати, его отец Альваро Нобоа, который владеет компанией по экспорту бананов Bonita Bananas, пять раз безуспешно выдвигался на должность президента Эквадора. Кроме того, ему принадлежит группа компаний Noboa и корпорация Noboa, имеющая более 110 фирм в Эквадоре и по всему миру.

Амбициозного и талантливого Даниэля Нобоа часто называют наследником бизнеса и состояния отца. Немалую роль в его репутации играет блестящее образование: он окончил Школу бизнеса Стерна в Нью-Йоркском университете со степенью бакалавра делового управления, а затем стал магистром в этой специальности, отучившись в Школе менеджмента Келлога Северо-Западного университета в Эванстоне, штат Иллинойс. В 2020 году он получил еще одну степень магистра государственного управления в Гарвардском университете, а в 2022 году — степень магистра в сфере политических коммуникаций и стратегического управления в Университете Джорджа Вашингтона.

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Уже в 18 лет благодаря средствам своей семьи Нобоа основал собственную компанию по организации мероприятий DNA Entertainment Group. В то же время он был самым молодым директором по судоходству в истории корпорации Noboa. В октябре 2023 года бразильская газета Панаме, хотя законодательство Эквадора запрещает государственным служащим владеть активами в офшорных зонах. Журналисты связались с Даниэлем, однако тот от комментариев отказался.

В мае 2023 года после роспуска парламента в обстановке политического кризиса Даниэль Нобоа выставил свою кандидатуру на президентских выборах от движения «Национальное демократическое действие». Его программа была направлена на создание рабочих мест, снижение налогов для начинающих предпринимателей и ужесточение наказаний за крупные уклонения от уплаты налогов. Кроме того, он пообещал бороться с наркотрафиком и улучшить систему правосудия в стране на фоне растущего насилия. Получив кресло президента, Нобоа поклялся «вернуть мир в страну, снова дать образование молодежи, иметь возможность обеспечить работой многих людей, которые ее ищут».

Даниэль Нобоа вступит в должность 25 ноября 2023 года, за пять дней до своего 36-летия.

«Я всегда гордилась тобой. А теперь я счастлива, что еще больше людей смогут увидеть то, что я видела всегда. Я уверена, что Эквадор готов выбрать себя в качестве наилучшего варианта для управления этой страной», — поддерживала мужа в соцсетях Лавиния Вальбонези в период его президентской кампании.

Новая принцесса Диана

«Меня вдохновляет принцесса Диана», — говорит Лавиния Вальбонези.

В своей новой роли первой леди страны она планирует заниматься благотворительностью, помогая незащищенным слоям населения. Глянцевые издания, в свою очередь, видят в ней серьезный потенциал светской леди, которая сможет «добавить звездной силы в свой политический брак». По словам стилиста Лавинии, его подопечная называет принцессу Диану «северной звездой» и является поклонницей ее «двоякой роли» народной принцессы и законодательницы моды.

«Образцом для подражания, который я использую чаще всего, является Диана Спенсер. Часто у меня возникает вопрос: надела бы это Диана сегодня? Ее гардероб всегда был уместным, но она не боялась включать в него нетрадиционные принты и комбинации, — рассказал ее стилист Алекс Магари. — Помимо снимков Дианы, на нашем с Лавинией мудборде располагаются вдохновляющие изображения Кейт Миддлтон и Карлы Бруни».

В 8 часов утра 20 августа, в день выборов, мы заметили резкий скачок числа поисковых запросов с именем Лавинии в Google. В тот день пресса представила ее женой кандидата в президенты, — говорит Карлос Суньиги, цифровой стратег

Сегодня сексуальные фотографии в аккаунтах Лавинии сменились семейными кадрами и снимками, на которых она запечатлена в классической одежде во время официальных мероприятий. Новый статус кардинально изменил стиль блогерши.

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«Я люблю чувствовать себе комфортно в одежде, мне не нравятся обтягивающие вещи», — удивила своих подписчиков в одном из интервью бывшая поклонница пестрых бикини.

И действительно, модные редакторы подмечают, что любимыми нарядами первой леди стали свободные брючные костюмы и длинные платья-рубашки светлых оттенков, преимущественно кремового.