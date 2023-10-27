В Турции 61-летнюю туристку из Германии объявили королевой отеля
Гражданке Германии 61-летней Сабине Дэниелс присвоили звание королевы отеля за то, что она на протяжении девяти лет была постоянной гостьей в пятизвёздочной элитной гостинице Турции, турецкий портал Haberturk.
В общей сложности за эти годы она прожила в отеле более трёх лет. Она не приезжала в Турцию лишь в годы пандемии.
Отель расположен в районе Лара-Кунду.
«Я люблю Турцию и её погоду. Для моего здоровья лучше быть здесь, чем в Германии. Поскольку я не смогла приехать в Турцию во время пандемии, период Covid был для меня очень тяжёлым», - рассказала Сабина.
Она считает гостиницу, где проживает, своим вторым домом.
Владелец отеля Рамазан Аслан лично встретился с Сабиной Дэниелс, вручил ей грамоту и присвоил почётный статус королевы отеля. Он сказал постоянной гостье, что сотрудники гостиницы любят её.
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