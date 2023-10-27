Памела Трэверс: темные тайны создательницы «Мэри Поппинс»

Ее называли «самой английской писательницей»: именно Памела Трэверс создала образ идеальной няни в «Мэри Поппинс», который стал культовым во всем мире.

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Но о жизни автора почти никто не знал правды.

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Совсем не англичанка

Образ, созданный Памелой Трэверс в литературе, был настолько британским, классическим и вписывающимся в атмосферу Англии, что ни у кого даже не возникало сомнения: конечно, писательница родом из Туманного Альбиона.

Но на самом деле, Памела родилась и долгое время жила в Австрии. Да и звали ее Хелен Линдон Гофф. Фамилию автор сменила после смерти отца, а имя Памела казалось ей куда более привлекательным, чем Хелен.

Отца девочка обожала и долго не могла пережить утрату. Именно его образ стал прототипом мистера Бэнкса в книге «Мэри Поппинс».

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Писательницей Памела стать не мечтала: в 18 лет она устроилась работать на заправку, а параллельно пыталась стать актрисой, проходя кастинги в театре. Чтобы заработать, Трэверс писала стихи в местную газету, так она поняла, что может неплохо выражать мысли на бумаге.

В театре Памела все же дебютировала, но ее игру критики назвали «бездарной и приземленной». После этого Трэверс переехала в Новую Зеландию и начала работать журналистом: она вела женскую колонку в издании.

Самая важная дружба

В 24 года Памела переехала в Англию и была озадачена поисками новой работы. Друзья из Новой Зеландии познакомили ее с весьма спорной личностью — 56-летним поэтом Джорджем Уильямсом Расселом. Он оценил творчество Трэверс и посоветовал ей раскрыть свой талант с помощью эзотерики. Рассел познакомил Памелу с Георгием Гурджиевым — мистиком, который предлагал познать себя с помощью ритуалов.

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Также известно, что она общалась с индийским духовным учителем Джидду Кришнамурти и посещала курс психиатра Карла Юнга. Попытки познать себя заставили Памелу много путешествовать: она посетила США, Ирландию, Францию и даже Россию. Во время поездки Трэверс писала Расселу, что очарована Северным морем, его силой и спокойствием. Памела призналась, что почувствовала мистическую связь с этим местом и хотела бы написать книгу о ведьме, такой же холодной и сильной, как покорившее ее море.

Вернувшись в Лондон, Памела начала писать «Мэри Поппинс». Памела Трэверс рассказывала, что она опиралась на воспоминания о своем радостном детстве (впрочем, впоследствии она опровергла саму себя), но исследователи склонны считать, что это скорее были фантазии о детстве, которого у нее не было, смешанные с мистическим опытом, полученным в зрелом возрасте. Прототипами героев стали члены ее семьи и близкие друзья, но чей образ лег в основу характера самой Мэри Поппинс, никто не знает. Памела следовала главному правилу своей героини и никогда ничего не объясняла.

Спокойствие важнее

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О личной жизни Памелы почти ничего неизвестно, но современники вспоминали, что у нее были романы с художниками, журналистами, музыкантами. Все отношения заканчивались разбитым сердцем Трэверс. Поэтому однажды она решила, что больше не хочет влюбляться, и предложила подруге «бостонский брак»: женщины жили вместе, вели быт, поддерживали друг друга. При этом у каждой была своя личная жизнь.

Преступление идеальной леди

Писательница решила взять приемного ребенка. Вскоре ей предложили усыновить мальчиков-близнецов. Однако Памела посчитала, что два малыша – это слишком много, поэтому она обратилась к астрологу, который посоветовал ей усыновить лишь одного из них.

До 17-летнего возраста сын Камиллус не знал о своем брате-близнеце Энтони Гоне. Однако тот сам приехал в Лондон и нашел дом Памелы. Однако писательница не пустила его, утверждая, что Энтони пьян. Вскоре приемный сын все же встретил брата. Он был так шокирован поступком матери, что ушел из дома и больше никогда не вернулся.

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