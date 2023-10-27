Последние слова Крупской: что сказала вдова Ленина перед смертью

Надежда Константиновна Крупская, вдова Владимира Ленина, скончалась на следующий день после своего 70-летия. Из-за этого многие историки до сих пор считают ее смерть загадочной. Особенно учитывая, что Крупская планировала выступить на XVIII съезде партии, и возможно, ее речь была бы направлена против Сталина, с которым она не очень ладила. 24 февраля 1939 года она, как обычно, работала в своем кабинете в Архангельском. Внезапно ее друзья пришли поздравить ее с предстоящим юбилеем.

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Надежда Константиновна не была готова к приему гостей, и она практически не умела готовить. Поэтому стол был очень скромным: кисель и пельмени. Однако, в большинстве источников также упоминается торт, который прислал Сталин. Именно из-за этого возникла версия о том, что Крупская была отравлена. Однако, торт ела не только она. Во время обеда Крупская почувствовала боли в животе и жаловалась на тошноту и рвоту. "Ситуация была серьезной", рассказывала Вера Дридзо, которая также была присутствовала на торжестве, "и ее немедленно увезли в больницу".

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Тяжелое состояние и поздравления от партии

Вообще, большевичка Вера Дридзо сыграла во всей этой истории чуть ли не главную роль. Дридзо имела личную беседу с врачом кремлевской больницы по поводу состояния Надежды Крупской, но особых изменений в состоянии вдовы Ленина в тот момент не наблюдалось. Положение Крупской ухудшил первый прибывший на вызов врач Коган, который посоветовал положить на живот пациентки горячую грелку. Некоторые считают, что у Крупской был аппендицит, при котором тепло противопоказано.

Дело в том, что поначалу у Крупской подозревали отравление. Однако меры, обычно предпринимаемые при таком диагнозе, результатов не принесли. Состояние больной оставляло желать лучшего. Об этом было известно наверху. Тем не менее, как писала сама Вера Дридзо в своей книге «Надежда Константиновна Крупская», 26 февраля 1939 года в «Правде» было напечатано приветствие ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР: «Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР в день Вашего семидесятилетия шлет Вам — старому большевику и другу Ленина — горячий привет. Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР желают Вам здоровья...».

Окончательный диагноз и предсмертные слова

Только 28 февраля 1939 года, как утверждает Николай Зенькович, автор издания «Вожди и сподвижники», то есть на следующий день после смерти Надежды Крупской «Правда» напечатала о тяжелой болезни вдовы Ленина. Как сообщала газета, резкий упадок сердечной деятельности не позволил медикам решить проблему хирургическим путем, вследствие чего болезнь прогрессировала, и рано утром 27 февраля Крупская скончалась. По словам Зеньковича, консилиум врачей пришел к выводу, что у Надежды Константиновны было воспаление брюшины, которое развилось благодаря тромбу в кишечнике. В связи с этим вечером 26 февраля Крупская и потеряла сознание.