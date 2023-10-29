«Королева тигров»: судьба советской дрессировщицы

Маргарита Назарова – первая женщина в мире, занимавшаяся дрессировкой тигров, и настоящая советская звезда. Многим известна она благодаря главной роли в культовой советской комедии "Полосатый рейс". Жизнь этой улыбчивой, молодой и красивой женщины была далеко не такой легкой и веселой.

Маргарита Назарова родилась в Царском селе, однако ее семья переехала в Латвию, в город Даугавпилс, перед началом Второй мировой войны. Судьба девушки изменилась навсегда из-за войны. В юном возрасте Маргариту похитили и отправили в Германию на принудительные работы. Там она была прислугой у немецких богачей и была вынуждена танцевать в кабаре.

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По завершению войны она вернулась в Латвию и пристроилась работать в театре Даугавпилса. Именно здесь она встретила своего будущего мужа, Константина Константиновского. Впоследствии они оба переехали в Москву и поступили в цирковое училище. Стоит отметить, что Константин Константиновский уже к тому времени был легендарной личностью. В период войны он руководил кинологической службой, отлично дрессировал собак и имел звание майора НКВД. Также он сотрудничал с Мосфильмом.

Благодаря связям Константина, Маргарита стала дублершей в ряде фильмов о дикой природе, включая "Укротительницу тигров", "Случай в тайге" и "Опасные тропы". На съемках она легко общалась с опасными хищниками, включая медведей и тигров. Маргарита с легкостью выполняла сложные трюки и демонстрировала невероятную смелость.

Однако настоящая жизнь дрессировщицы была далеко не такой веселой, как в кино. Животные часто ранили Маргариту, и несколько раз она оказывалась близка к гибели. Травмы случались по разным причинам, иногда животные неосторожно игрались с ней, а иногда происходили инциденты на сцене. За годы работы в цирке Маргарита получила множество серьезных травм, включая ранения головы, спины и рук. Но ее страсть к животным всегда оставалась неизменной.

Черная полоса в жизни Маргариты началась с 1964 года, когда умер ее любимый тигр по имени Пурш. Он был главной звездой ее программы и единственным, кто никогда не нападал на человека. Он и ее муж Константин обеспечивали безопасность Маргариты на сцене. Через шесть лет после смерти Пурша скончался и ее супруг. После его ухода Маргарита провела долгие годы в глубокой депрессии.

Конец ее карьеры связан с трагическим инцидентом, произошедшим в конце 1970-х годов во время гастролей в Пензе. Тигр напал на Маргариту из-за шума толпы. И хотя ее удалось спасти, но врачи запретили ей выступать на арене.