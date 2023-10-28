Великие воины Татарии: Саин-Булат Бекбулатович, великий князь всея Руси

Самый высокопоставленный татарский великий князь и правитель земщины в царствование Ивана IV. Часть 14-я.

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"Реальное время" продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцев татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом об успешном военачальнике, хане Касимовского ханства, который, приняв православие, стал высокопоставленным татарским князем. Он получил от Ивана Грозного титул великого князя всея Руси и служил пяти царям.

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Из "бродячего царевича" — в касимовские ханы

Саин-Булат, сын Бекбулата (Симеон Бекбулатович, в монашестве Стефан) прожил бурную и полную резких поворотов жизнь. Он происходил из рода Джучи и был внуком хана Большой Орды (Улуг Улуса) Ахмада. После гибели деда и распада Орды его отец перешел на службу к биям Ногайской Орды.

В 1558 году он с сыном выехал на службу к московскому царю Ивану IV Грозному вместе со свадебным обозом Марии Темрюковны. Тем самым Саин-Булат стал свояком самого царя. Скорее всего, участвовал в военных походах против Речи Посполитой, чем заслужил доверие Ивана IV. Родовитость хана, его лояльность и храбрость стали важным фактором возвышения при дворе и возведения его в 1567 году на трон Касимовского ханства. Это был важный политический и военный пост, особенно в условиях продолжающейся Ливонской войны.

В 1571—1573 годах Саин-Булат во главе татарских войск участвует в Ливонской войне в походах против Швеции на Орешек и Пайду, командуя, либо передовым, либо сторожевым полком. Вместе с другими воеводами был разбит в битве при Коловери (Лоде).

Великий князь Симеон Бекбулатович

В июле 1573 года по настоянию царя он крестился и принял имя Симеона. Вскоре после крещения Симеон Бекбулатович женился на дочери боярина Ивана Федоровича Мстиславского Анастасии. Хотя при этом он лишился трона в Касимове, но новые его пожалования были более чем солидной компенсацией. Очевидно, эта политическая комбинация была задумана московским царем не без умысла.

В 1575 году царь Иван IV внезапно отрекается от трона и возводит на престол Симеона Бекбулатовича в качестве "великого князя всея Руси". Причину этого поворота внутренней политики разные историки трактуют по-разному. Одни замалчивают сам факт (Карамзин). Другие объясняют самодурством царя (Костомаров, Иловайский). Третьи говорят о политической игре с целью замены главы земщины (Соловьев, Бестужев-Рюмин) и одним из эпизодов опричнины или даже борьбы с ее последствиями (Середонин, Платонов, Кобрин, Флоря).

Определенно, что в этот период страна, разоренная Ливонской войной, была на грани социального взрыва, и царь пытался некоторыми шагами снизить уровень недовольства. Симеон Бекбулатович при этом являлся чисто номинальным правителем, выполняющим распоряжения "Иванца Васильева", как уничижительно именовал себя царь. При этом иностранных послов принимал сам царь, показывая, кому принадлежит действительная власть в Москве. Но в августе 1576 года случился новый поворот — Иван IV вновь взошел на престол, отправив Симеона в ссылку в его владения близ Торжка и сделав его великим князем Тверским (1576—1585 годы). Так величайший триумф не только не поспособствовал карьере, но и стал пятном на его биографии.

В 1580 году по писцовой книге основных владений Симеона было 13 500 десятин пахотной земли, он имел свой великокняжеский двор — уменьшенную копию московского государева двора, свои приказы, своих бояр и стольников, дворец в Твери и постоянную резиденцию в богатом селе Кушалино. С конца 1577 по 1582 год Симеон Бекбулатович принимал участие в основных военных действиях против Ливонии, командуя Большим полком. Это делало его одним из самых родовитых князей Московского царства.

Опальный царь

После смерти Ивана IV (1584 год) и воцарения его сына Федора Симеон Бекбулатович стал объектом политических интриг. Стремясь избавиться от правления царского шурина Бориса Годунова, московская аристократия плела заговоры с целью возведения его на престол. В результате краха заговора его тестя князя Федора Мстиславского, Симеон был лишен титула, всех владений и сослан в село Кушалино.

После гибели царевича Дмитрия и бездетности царя в апреле — мае 1598 года часть бояр во главе с Романовыми и Бельскими стала агитировать в пользу избрания на престол Симеона Бекбулатовича. В результате Борис Годунов был вынужден заставить бояр принимать специальную клятву с отказом от поддержки царя Симеона. Но это его не спасло. Царь Годунов желал не только предать его опале, но и навсегда лишить прав на трон. По слухам, ходившим в Москве, царь послал Симеону испанского вина, чтобы он выпил за его здоровье. В результате отравления Симеон ослеп. Вполне очевидно, что это была месть царя Бориса Годунова, хотя и выполненная в его обычной иезуитской манере.

Время смуты

Приход к власти в 1606 году в Московском государстве Лжедмитрия I означал новый поворот в судьбе Симеона Бекбулатовича. Новый царь, стремясь заручиться поддержкой родовитой аристократии и татар, вернул его из ссылки. Скорее всего, ему вернули и все его прежние владения.

Но вновь злая судьба посмеялась над ним. Группа бояр во главе с Филаретом Романовым попыталась вернуть его к власти. В ответ Лжедмитрий в апреле 1606 года приказал заточить его в Кирилло-Белозерский монастырь, где он был пострижен в монахи под именем Стефан.

После свержения Лжедмитрия и воцарения Василия Шуйского его положение только ухудшилось. Новый царь также видел в нем опасность для себя. По его приказу он был в мае 1606 года отправлен в Соловецкий монастырь, откуда постоянно слал царю послания с просьбой возвратить его обратно. Только в 1612 он был возвращен в Кирилло-Белозерский монастырь, а позднее, после воцарения Михаила Романова, вернулся в Москву. Здесь он умер в январе 1616 года и был погребен на кладбище московского Симоновского монастыря.