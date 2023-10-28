Принц и принцесса Уэльские хотят отправить сына в публичную школу
Если это произойдёт, будет нарушена тысячелетняя традиция английских и британских монархов обучать сыновей в специальных учебных заведениях для мальчиков.
Принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон хотят отдать старшего сына Джорджа Александра Луи в публичную школу, где совместно обучаются и мальчики, и девочки. Об этом со ссылкой на близкие к королевскому двору источники сообщает News.com.au.
Тем самым будет нарушена длящаяся уже 1095 лет традиция королей Англии и Великобритании. Будущие монархи получали образование только в раздельных школах. Единственный король Англии в истории, кто учился и с мальчиками, и девочками, был Этельстан, правивший в 924-939 годах.
Издание предполагает, что Джордж будет учиться в школе-пансионе Колледж Мальборо, которая находится в городке Мальборо в графстве Уилтшир на юго-западе Англии. Она была основана в 1843 году как школа для сыновей духовенства Англиканской церкви.