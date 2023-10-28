Принц и принцесса Уэльские хотят отправить сына в публичную школу

Если это произойдёт, будет нарушена тысячелетняя традиция английских и британских монархов обучать сыновей в специальных учебных заведениях для мальчиков.

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Принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон хотят отдать старшего сына Джорджа Александра Луи в публичную школу, где совместно обучаются и мальчики, и девочки. Об этом со ссылкой на близкие к королевскому двору источники сообщает News.com.au.

Тем самым будет нарушена длящаяся уже 1095 лет традиция королей Англии и Великобритании. Будущие монархи получали образование только в раздельных школах. Единственный король Англии в истории, кто учился и с мальчиками, и девочками, был Этельстан, правивший в 924-939 годах.