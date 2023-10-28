Что стало с женой Хрущева после смерти генсека

Нину Кухарчук, жену Никиты Хрущёва, можно назвать уникальной женщиной. Именно она стала первой сопровождать мужа в заграничных поездках: такой традиции до Хрущёвой в СССР не было. Тогда Нину Петровну знал в буквальном смысле весь мир. Однако после смерти генсека её жизнь изменилась. Впрочем, некоторые привилегии за Кухарчук всё-таки остались.

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Знакомство и семейная жизнь

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Нина Кухарчук познакомилась с будущим генсеком в 1922 году в Юзовке (ныне Донецк). Именно тогда, если верить Леониду Млечину, автору книги «Династии, кланы и семьи России. От Ленина до Путина», Кухарчук начала преподавать в местной партшколе. Нередко Нина Петровна читала лекции и на рабфаке Донтехникума, где в то же время обучался Никита Хрущёв. Не заметить Нину Петровну было трудно, и не только потому, что она была преподавателем. Несмотря на внешнюю скромность, Кухарчук была очень образована и владела несколькими иностранными языками. Как утверждает Виктор Пятницкий в издании «Любовные истории правителей Российской империи и СССР», будучи в США вместе с Хрущёвым Нина Петровна переводила супругу всё, что говорили вокруг, с английского на русский.Поэтому не удивительно, что Хрущёв просто не мог упустить такую партию. Вскоре влюблённые уже стали жить вместе. Правда, официальный брак они оформили только в 1965 году. Впрочем, в те годы это было обычной практикой даже для советской элиты. Отсутствие штампа не помешало супругам обзавестись и тремя детьми, а Никите Сергеевичу сделать шикарную карьеру. Несмотря на свою образованность, которой, кстати, восхищались даже главы других государств, «первая леди» Советского Союза никогда не лезла в политические дела мужа. По крайней мере на этом настаивает тот же Виктор Пятницкий.

Снятие с поста генерального секретаря

Тем не менее известие о том, что Никиту Хрущёва сняли со всех постов, Нина Кухарчук восприняла весьма болезненно. Впрочем, жена уже бывшего генсека осознала произошедшее далеко не сразу. Тогда, в 1964 году, если верить Сергею Красикову, автору книги «Возле вождей», Нина Петровна находилась на отдыхе в Карловых Варах вместе с супругой Леонида Брежнева. Услышав по радио о пленуме ЦК, Хрущёва даже пошутила, обращаясь к Виктории Брежневой: «Вот, Виктория Петровна, теперь вы меня будете приглашать в Большой театр на премьеры». Только вернувшись в столицу, Нина Кухарчук поняла, что случилось.Как утверждает Николай Зенькович, автор издания «Самые секретные родственники», в Москве Нина Петровна испытала такой стресс, что серьёзно заболела. В течение нескольких недель она отказывалась съезжать из особняка на Ленинских горах, несмотря на то, что её оттуда довольно настойчиво выгоняли. Как пишет Алексей Аджубей в своих мемуарах «Я был зятем Хрущёва», впоследствии чете предложили перебраться в квартиру в Староконюшенном переулке. Кроме того, Хрущёвым велели освободить дачу, вместо которой отвели деревянный дом в Петрово-Дальнем. Тем не менее последние годы Кухарчук прожила на другой даче – в Жуковке.

После смерти Хрущёва