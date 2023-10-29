Что перед кончиной чувствовал Сталин: мнение врачей

Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года. По официальной версии, причиной его смерти стал инсульт, вызвавший кровоизлияние в мозг. Однако многие исследователи считают, что он был отравлен своими ближайшими соратниками из партии. Независимо от причины, смерть "вождя" стала знаковым событием в истории СССР. Он покинул этот мир в мучительных страданиях, предшествовавших его кончине, которые были подробно описаны врачами.

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Состояние здоровья "вождя народов" резко ухудшилось вечером 1 марта 1953 года, но он не получил своевременной медицинской помощи: врачи прибыли к нему только ранним утром следующего дня.

Всё это время Сталин оставался один на один со своей болезнью. Смерть настигла главу СССР на его даче в Кунцево, которую также называли "ближней". Сотрудники охраны не сразу поняли, что Хозяину стало плохо, так как он запрещал им приходить без предварительного вызова.

Только в 23.00 охранник Старостин осторожно заглянул в комнату и увидел, что Сталин лежит на полу и хрипит. Больного перенесли на диван и стали звонить начальству. В 2 часа ночи 2 марта на Кунцевскую дачу прибыли члены Президиума ЦК партии Л.П. Берия и Г.М. Маленков. Они посмотрели на главу СССР и уехали, приказав его не беспокоить.

2 марта

Лечение такого пациента – дело ответственное и крайне опасное. Тем более что незадолго до этого сам И.В. Сталин инициировал громкое «Дело врачей», в рамках которого многие замечательные специалисты были объявлены врагами народа. В 7 утра 2 марта 1953 г. на Кунцевской даче впервые собрался медицинский консилиум, в котором приняли участие профессора П.Е. Лукомский, И.С. Глазунов и Р.А. Ткачев, начальник Лечебно-санитарного управления Кремля И.И. Куперин, доцент В.И. Иванов-Незнамов.

Историк-публицист Александр Костин в книге «Смерть Сталина. При чем здесь Брежнев?» (М., 2011 г.) обнародовал рукописный журнал наблюдений, который вели врачи, пытавшиеся вернуть к жизни влиятельного пациента.

На момент первого консилиума И.В. Сталин был без сознания, его правую руку и ногу парализовало, зрачки почти не реагировали на свет. По мнению медиков, у вождя народов случилось кровоизлияние в бассейне средней левой мозговой артерии. Предположительно, инсульт был спровоцирован гипертонической болезнью и атеросклерозом.

Оставив пациента на диване, врачи назначили ему поставить за уши 8 пиявок, приложить к голове холод и сделали И.В. Сталину гипертоническую микроклизму. Но эти меры помочь уже не могли, ведь в 14.10 у больного появилось характерное прерывистое агональное (предсмертное) дыхание, которое специалисты именуют чейн-стоксовским.

Тогда к вождю народов привезли его дочь. Светлана Аллилуева в своих воспоминаниях написала, что вокруг отца суетилась масса народу. Незнакомые врачи «ставили пиявки на затылок и шею, снимали кардиограммы, делали рентген легких, медсестра беспрестанно делала какие-то уколы, один из врачей беспрерывно записывал в журнал ход болезни».

Пульс больного был аритмичным, давление повысилось, а температура тела к вечеру поднялась до 38°С.

3 марта

На следующий день состояние пациента заметно ухудшилось. Уже в 7.10 утра больной, судя по записям врачей, стал беспокойно метаться, а в 7.30 у него «участились дыхательные расстройства».

При этом временами И.В. Сталин приоткрывал глаза. Но было непонятно, понимает ли он, что происходит. Глава СССР пытался что-то сказать, но не мог. Иногда двигал левой рукой или ногой. Около 19.00 врачи зафиксировали проблеск сознания. Больной реагировал на речь находившихся рядом с ним высокопоставленных членов партии.

Вот как этот день описала С.И. Аллилуева: «Несколько раз он открывал глаза – взгляд был затуманен, кто знает, узнавал ли он кого-нибудь. Тогда все кидались к нему, стараясь уловить слово или хотя бы желание в глазах. Я сидела возле, держала его за руку, он смотрел на меня, – вряд ли он видел».

К ночи 3 марта зрачки И.В. Сталина прекратили реагировать на свет. А это значит – нарушена работа нервной системы. Дыхание вождя народов стало еще более прерывистым, проявилась сердечная недостаточность.

Врачи постоянно совещались с коллегами, предпринимали отчаянные попытки хоть что-то сделать, но помочь пациенту они не смогли.

4 марта

Инсульт привел к нарушению работы центров дыхания в головном мозге. И.В. Сталин медленно умирал от недостатка кислорода. Его дыхание стало прерываться. И такие остановки врачи фиксировали все чаще и чаще. Правда, после надавливания на грудную клетку дыхательные паузы проходили.

В 8 утра 4 марта в журнале наблюдений была оставлена запись: «Резкий цианоз лица и конечностей». То есть, кожа пациента начала постепенно синеть, а затем местами, и вовсе, почернела. В 14.00 больной вспотел. А к вечеру он дышал уже с частыми и длительными паузами.

«Отец умирал страшно и трудно… Дыхание все учащалось и учащалось. Последние двенадцать часов уже было ясно, что кислородное голодание увеличивалось. Лицо потемнело и изменилось, постепенно его черты становились неузнаваемыми, губы почернели», – вспоминала С.И. Аллилуева.

В сознание И.В. Сталин не приходил.

5 марта

Ранним утром 5 марта у больного появилась икота. Врачи знали, что это предвестие скорой смерти. В 7.20 медики зафиксировали у пациента обильный пот, а еще через час началась рвота с кровью. Вообще, рвотные позывы наблюдались до полудня. В 12.00 голова И.В. Сталина стала дрожать.

В 18.00 медики записали, что железный руководитель СССР «издавал 3 раза звуки стона».

А это значит: он терпел невыносимую боль. С.И. Аллилуева вспоминала:

«Агония была страшной. Она душила его у всех на глазах».

В 20.10 пациент впал в коматозное состояние. Он сильно вспотел, кожа еще сильнее почернела, живот вздулся, а веки перестали закрываться.

Несмотря на попытки реанимировать больного с помощью искусственного дыхания, И.В. Сталин скончался в 21.50 по московскому времени. Его дочь и ближайшие соратники утверждали, что перед смертью вождь народов ненадолго пришел в себя. Он осмотрел всех собравшихся у смертного одра и поднял вверх левую руку. Этот жест С.И. Аллилуевой показался угрожающим. Поэтому известие о смерти главы СССР многие люди, в том числе и дочь покойного, восприняли не только со скорбью, но и с облегчением.

Отравили или нет

Многие исследователи уверены, что И.В. Сталин был отравлен высокопоставленными партийными деятелями. Так, историк-публицист Николай Добрюха в книге «Как убивали Сталина» (М., 2007 г.) обвинил в этом преступлении Л.П. Берию. Ведь ему, стремившемуся к власти после смерти вождя народов, была на руку официальная версия, что глава СССР умер от кровоизлияния в мозг. А врачи, понимая очевидное, просто боялись даже упомянуть о яде.

«Скорее всего, вождь был отравлен ядом природного, органического, белкового происхождения. По оценкам современных специалистов, отравляющие вещества такого характера содержатся в ядах змей, пауков и скорпионов, а также в некоторых видах растений и бактерий», – написал Н.А. Добрюха.

Впрочем, многие ученые не ставят под сомнение ни официальный диагноз, ни методы лечения, к которым прибегали врачи. Например, доктор исторических наук Р.Г. Пихоя считает, что медицинская помощь, оказанная И.В. Сталину, полностью соответствовала стандартам середины ХХ в.

А писатель А.Л. Костин в своей вышеупомянутой книге подчеркнул, что различные болезни преследовали Сталина с ранних лет. В детстве он перенес оспу и малярию, в ссылке – брюшной тиф и туберкулез. Этого человека почти всю жизнь мучил суставной ревматизм. Во второй половине жизни к списку недугов добавились частые ангины, хронический гепатит, миодистрофия сердца, атеросклероз.