Кто родился 30 октября

Николай Михайлович Харитонов (75 лет), председатель Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Руководил колхозом «Галинский» в Мошковском районе Новосибирской области. Был народным депутатом РСФСР. Являлся одним из создателей Аграрной партии России.

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С 1993 года Николай Харитонов избирается депутатом Государственной Думы.

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А еще в этот день родились:

Зоран Миланович (57 лет), президент Хорватии. Лидер левоцентристской коалиции «Кукурику».

Работал в министерстве иностранных дел страны. Являлся постоянным представителем Хорватии при Европейском союзе.

В декабре 2011 года после победы «Кукурику» на выборах Зоран Миланович возглавил правительство Хорватии. Занимал пост премьер-министра до января 2016 года.

В январе 2020 года Зоран Миланович одержал победу на выборах президента страны. За него во втором туре проголосовали 52,7% избирателей.

Ксавьер Эспот Самора (44 года), председатель правительства Княжества Андорра.

Был судебным секретарем по гражданским делам и делам несовершеннолетних, секретарем Высшего совета юстиции Андорры. Работал в судах Тулузы и Барселоны. Возглавлял министерство юстиции, социальных и внутренних дел княжества.

В мае 2019 года занял пост премьер-министра Андорры.

Александр Федорович Полещук (70 лет), российский космонавт, Герой Российской Федерации.

В НПО «Энергия» занимался отработкой инструментов и технологий для работы в открытом космосе и ремонта орбитальных станций.

В 1989 году Александр Полещук был зачислен в отряд космонавтов. С 24 января по 22 июля 1993 года совершил космический полет продолжительностью 179 суток 43 минуты 46 секунд в качестве бортинженера. Во время полета выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 9 часов 58 минут.

В настоящее время работает в НПО «Энергия».

Георгий Михайлович Егоров (1918-2008), советский военачальник. Адмирал флота. Герой Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны был штурманом, помощником командира, командиром подводной лодки «М-90» Балтийского флота.

После войны Георгий Егоров командовал соединениями подводных лодок на Тихоокеанском и Северном флотах. Затем был начальником штаба, командующим Северным флотом, начальником Главного штаба — первым заместителем главнокомандующего ВМФ СССР. Возглавлял Центральный комитет ДОСААФ СССР.

Дмитрий Федорович Устинов (1908-1984), советский государственный и военный деятель. Маршал Советского Союза. Герой Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны на посту наркома вооружения СССР внес большой вклад в развертывание производства артиллерийского и стрелкового вооружения в стране.