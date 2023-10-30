Пара путешественников обошла Байкал за 97 дней

Двое молодых нижегородцев совершили 97-дневное пешее путешествие вокруг озера Байкал. Свой поход Влад Повеликин и Екатерина Банышева начали 10 июня, а завершили 14 сентября. Сериями приключений нижегородцы делятся в YouTube. Об этом пишет IrCity.ru.

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Влад уволился с основной работы в 2021 году и решил полностью посвятить себя туризму. Мужчина готовиться к походу начал еще весной, а вот побывать на самом глубоком озере нижегородец мечтал еще с детства.

"Если у вас есть мечта, попробуйте ее хотя бы чуть-чуть потрогать", — сказал турист.

Влад отметил, что маршрут начал продумывать заранее: составлять пути так, чтобы на ночь чаще останавливаться в зимовьях. В видеоблоге он также рассказывает и о необходимой амуниции, которая поможет преодолеть 2 тысячи километров.

"Делали небольшие однодневные вылазки за город, зимой начали закаляться в проруби. Отдельный момент — закупка снаряжения: одежда, обувь, рюкзак, спальник, коврик и так далее, так как у меня вообще ничего не было. А еще подналегла на занятия в зале с упором на развитие координации и выносливости", — перечисляла Екатерина.

Но с испытаниями нижегородцам пришлось столкнуться почти сразу же. Однажды путешественники в сумерках взбирались вверх по сыпучей скале. Также по дороге они встретили 17 медведей. Сначала, говорит Влад, он их боялся, но потом попривык к их присутствию. На место косолапых вышли насекомые, которые гораздо сильнее нарушали спокойствие. При этом на каждой локации на нижегородцев нападали разные кровососущие.