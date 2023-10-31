Умер заслуженный артист России Борис Гурин

"Имя талантливого музыканта известно не только в нашей стране, но и за ее пределами. С 1961 года он руководил баянной группой Государственного Академического Сибирского русского народного хора, а в 1976 году создал в хоре оркестр русских народных инструментов", - сказано в некрологе, подписанном и.о. министра культуры Новосибирской области Юрием Зимняковым и размещенном на сайте ведомства.