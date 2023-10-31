Умер заслуженный артист России Борис Гурин
30 октября в возрасте 83 лет ушел из жизни выдающийся советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист РСФСР Борис Федорович Гурин.
"Имя талантливого музыканта известно не только в нашей стране, но и за ее пределами. С 1961 года он руководил баянной группой Государственного Академического Сибирского русского народного хора, а в 1976 году создал в хоре оркестр русских народных инструментов", - сказано в некрологе, подписанном и.о. министра культуры Новосибирской области Юрием Зимняковым и размещенном на сайте ведомства.
Отмечено, что под руководством Бориса Федоровича, виртуозного баяниста, оркестр не только аккомпанировал хору, но и стал самостоятельной творческой единицей, исполняя его авторские произведения и обработки, которые вошли в золотой фонд Сибирского русского народного хора.
Прощание с Борисом Гуриным состоится 1 ноября с 12:00 до 13:00 по адресу 1-е Мочищенское шоссе, 21Б.