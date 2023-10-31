Тайна смерти главного йога СССР

Когда сотрудники КГБ убедились в том, что задержанный ими йог и мистик Владимир Шуктомов является психически больным человеком, его перевели в психиатрическую больницу.

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Через несколько месяцев его труп был обнаружен в карельских лесах, и следователей больше всего потрясло отсутствие характерного запаха и окоченения, а также следов укусов животных.

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Вундеркинд или шизофреник?

Владимир Шуктомов, родился в 1957 году в Сыктывкаре и уже с детства проявлял необычные способности. Он обладал феноменальным даром к скорочтению и точному пересказу текстов любой сложности. Свидетели рассказывают, что в 12 лет он спас утонувшего голубя, воскресив его просто прикосновением.

После окончания 7 класса Владимир был отправлен в школу для одаренных детей в Ленинграде. Однако его поведение и нестандартное мышление вызывали беспокойство у преподавателей и родителей, поэтому по достижении 18-летнего возраста он был отправлен на лечение в специализированную клинику. Лечение включало инсулиновые инъекции, вызывающие кому на несколько минут. В результате пациенты теряли ясность мышления, и многие из них уже не могли питаться самостоятельно, а весь мир казался им черно-белым.

Владимиру удалось сбежать из лечебницы и поступить в университет на биологический факультет, но уже через год его отчислили за чтение запрещенной литературы. После этого он отправился в путешествие автостопом, где нашел свое призвание.

Кунта-йога

Неизвестно, чем занимался и каких целителей встречал в своем путешествии Шуктомов, но с ним произошло преображение. По собственному порыву он совершил омовение в реке и таким образом покрестился. У него была особая связь с Христом, которого он считал своим «начальником» и чьим заветам следовал.

Вернувшись в город, Владимир начал рассказывать о своих новых знаниях, собирая кружок единомышленников. Его энергетика заставляла людей оставлять работу и семьи, лишь бы быть возле него и окунуться в его мир. При этом Шуктомов ничего не проповедовал и не навязывал свои взгляды – просто рассказывал о своем видении жизни и исцелял потоком энергии.

Созданные им магические символы под названием кунта-йога, по словам его ученика и автора книги «Острие кунты. Путь русского мистика» Ильи Беляева, буквально возникли перед ним в воздухе. Нарисованные на бумажке, они умели облегчать боль или помогать с разрешением жизненных проблем. Группа его единомышленников составляла всего 20 человек, которых он подключал к энергетическому потоку, чтобы и они могли исцелять нуждающихся людей.

Под прицелом

В 1980 году деятельностью группы заинтересовался КГБ, впервые вызвав Шуктомова на беседу. Ему вменялось одновременно две статьи – тунеядство и создание секты. В попытке отвлечь от себя внимание спецслужб он вместе со своей группой отправился в горы Армении. И там его «правая рука» и лучший ученик Илья Беляев вдруг усомнился в учителе, увидев в его образе Князя Тьмы. Беляев покинул группу вместе с еще двумя ее членами, очень задев Шуктомова таким предательством.

Шуктомов замкнулся в себе, оставив учеников без руководства и поддержки, а после самоубийства еще одного близкого друга группа и вовсе распалась. Спецслужбы снова принялись за допросы Владимира, добавив обвинение в подстрекательстве к самоубийству. Тот в ответ рассказывал истинную правду, как он ее видел – о своей работе и призвании. После психиатрической проверки он был снова направлен в лечебницу, где пробыл несколько месяцев и вышел под расписку.