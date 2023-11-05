Плата за талант: трагические судьбы самых известных вундеркиндов СССР

В Советском Союзе было несколько удивительных детей, которые с самого детства были одарены невероятными способностями. Они отличались своими умственными и творческими способностями, часто превосходя возможности сверстников. Подробнее о них расскажет "Рамблер".

© Архивы Натальи Коноплевой

Паша Коноплев

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В 80-е годы газеты писали о невероятных способностях Паши Коноплева. Когда ему было всего три года, он уже мог читать и решать сложные математические задачи в уме. В пятилетнем возрасте он начал играть на пианино, а к восьми годам был способен понимать физику. Но у Паши не складывались отношения с другими детьми. Его сверстники либо боялись его необычных способностей, либо издевались над ним. Как и многие другие одаренные дети в СССР, он чувствовал себя одиноко и изолированно.

В 15 лет Паша поступил в технический университет, а в 18 лет начал аспирантуру. Он был одним из первых, кто разрабатывал программы для советских домашних компьютеров БК 0010, что принесло ему известность. Но эта слава стала для него источником огромной психологической нагрузки, которая, в конечном итоге, привела к проблемам со здоровьем. В возрасте 29 лет Паша ушел из жизни, скончавшись в психиатрической больнице.

Лев Ландау

Лев Ландау, известный физик и лауреат Нобелевской премии, уже в 13 лет окончил школу и в 14 поступил в университет. Он разработал несколько важных теорий, включая идею множественного образования частиц при столкновении высокоэнергетических пучков, создал теорию двухкомпонентного нейтрино и предложил концепцию для "квантовой жидкости". Также он предсказал новый вид волн, который был назван "нулевым звуком".

Ландау получил множество наград и стал членом Академии наук СССР, США, Дании и Нидерландов, а также получил звание Героя социалистического труда. В1962 года Ландау попал в серьезное ДТП на Дмитровском шоссе, едва ли не погиб. Он провел 59 дней в коме из-за множества травм, включая переломы, кровоизлияния и травмы головы. Ему удалось выжить, но после аварии Ландау почти не занимался наукой. Его жизнь внезапно оборвалась спустя шесть лет вследствие тромбоза мезентериальных сосудов, который привел к закупорке артерии оторвавшимся тромбом.

Борис Рыжий

Архив Ольги Родыгиной, сестры Бориса

В молодости он увлекался боксом и принимал участие в геологических экспедициях. Эти приключения вдохновили его на написание стихов. Однако Борис пошел по стопам своего отца, профессора-геолога, и поступил в Свердловский горный институт. На первом курсе он женился на своей однокласснице и в 19 лет стал отцом. Тем временем, Рыжий уже был известен своими стихами.

После окончания аспирантуры Рыжий работал младшим научным сотрудником в Институте геофизики УрО РАН. Он публиковал научные работы, касающиеся строения земной коры, и в то же время продолжал писать стихи. Его поэзия была популярна не только в России, но и переводилась в Европе. Но вопреки своему таланту и обещающей научной карьере, в 26 лет поэт покончил с собой, оставив предсмертную записку с фразой: "Я всех любил. Без дураков." Ни его жена, ни близкие не подозревали о том, что он находился в депрессивном состоянии.

Ника Турбина

С четырех лет Ника Турбина начала надиктовывать свои стихи маме. Ее первый сборник был опубликован, когда ей было всего девять лет. В возрасте 12 лет она получила венецианскую награду "Золотой лев", что делало ее второй советской поэтессой после Анны Ахматовой, кому удалось получить эту награду.