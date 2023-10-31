Любовь Сизых: как невестка Хрущева стала «врагом народа»

Любовь Илларионовна Сизых родилась в 1912 году на Украине, и про таких во все времена говорили «девушка с сильным характером». К 18 годам она умела летать на самолете У-2 и прыгала с парашютом.В лётном училище она и познакомилась с 20-ти летним Леонидом Хрущевым, сыном будущего лидера СССР.

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Молодые люди сразу понравились друг другу и спустя год после знакомства — в 1939 году пара расписались. Люба, считая, что советская женщина должна быть самостоятельной, не стала брать фамилию мужа. В 1940 году у них родилась дочь, которую назвали Юлей, а через год началась война. Леонид Хрущев служил пилотом бомбардировщика и весной 1943 года погиб во время воздушного боя.

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Иностранная шпионка

Летом 1943 года Любовь училась в эвакуированном в Ставрополье Московском институте военных переводчиков и во время одного из мероприятий за ней приехали следователи, сообщившие девушке об аресте. Студентку и вдову боевого летчика этапировали в Куйбышев, а позже в Москву на Лубянку. Любовь Сизых вспоминала, что ее не били, а посадили в одиночную камеру и не давали спать.

Оказалось, причиной ареста стала дружба невестки Хрущева с женой сотрудника посольства Франции. Девушка была дочерью генерала, руководившего военным оркестром, выступающим на парадах на Красной площади. Вся генеральская семья попала под следствие, но сотрудники контрразведки решили проверить еще и Любовь Сизых, отец которой был этническим немцем, так и не признавшим советскую власть.

Хрущев не заступился за родственницу, да и вряд ли он мог бы повлиять на ее судьбу. В те времена даже жены Калинина и Молотова получали 10 лет лагерей, хотя их супруги были гораздо ближе к Сталину, чем Никита Сергеевич.

Допрашивал лично Абакумов

В одном из интервью Сизых говорила, что несколько раз ее лично допрашивал глава советской контрразведки «СМЕРШ» Виктор Абакумов. Любовь Илларионовна рассказывала: «Он (Абакумов), бывало, сядет на краешек стола письменного и начинает: «Ну, Люба, будешь говорить? О чем подруга с французом тебя спрашивали, что ты им рассказывала?». — «Ничего, абсолютно ничего». — «Если будешь упираться, мы тебя посадим в более строгую тюрьму, а там не такие условия, как у нас. Зубки свои все потеряешь».

Никаких документальных доказательств работы Любовь Илларионовны на иностранную разведку не было, но после 8 месяцев в камере на Лубянке, ей все равно дали 5 лет мордовских лагерей. После выхода на волю в 1948 году ее и других, вышедших на волю заключенных, отправили в бессрочную ссылку. Любовь Сизых 7 лет провела в Казахстане, где работала в группе геологоразведчиков.

Жизнь на воле

Когда ссылка закончилась, женщина переехала в Караганду и, пожив некоторое время в бараках, времянках и сырых подвалах, написала письмо Никите Хрущеву, в котором изложила свою историю. Через несколько месяцев горисполком предложил Любови Сизых на выбор несколько квартир.

Свою дочь Любовь Илларионовна впервые с момента ареста увидела в 1957 году. Для встречи потребовалось разрешение Нины Петровны, жены Хрущева, которую она считала справедливым и правильным человеком. В 1958 году свекровь пригласила невестку в гости.