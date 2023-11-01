Как представители королевской семьи экономят, чтобы сохранить казну

Большой финансовый капитал королевской семьи делает представителей короны чуть ли не самыми богатыми людьми в мире. Однако, несмотря на огромные возможности, члены монархии остаются довольно скромными в своих требованиях.

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Все помнят и о том, какой бережливой была королева Елизавета II, да и Карл III вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон не уступают ей в этом.

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Оказалось, дело в том, что представители короны нашли способы экономить средства, и особенно это касается житейских мелочей.

Рождественская упаковочная бумага

Не будем забывать про то, что в королевской семье было установлено правило дарить на Рождество скромные подарки. Ведь такие сюрпризы — это способ проявить внимание и заботу. Однако бережливость касалась не только самих презентов, но и упаковочной бумаги. Елизавета II хранила обёрточную бумагу и ленты, чтобы их можно было использовать во второй раз.

Экономия на отоплении

Букингемский дворец — это огромное здание, обогрев которого обходится в копеечку британской короне. Говорят, король Георг VI всегда экономил на отоплении, и дело доходило до того, что супруга военного лидера Франклина Рузвельта Элеонора, которая часто бывала в гостях у монарха, жаловалась на то, что у неё мёрзнут ноги. Стоит отметить, что Елизавета II также не пользовалась услугами центрального отопления, а отдавала предпочтение электрическим каминам.

Не только отопление, но и электричество

Инсайдеры рассказывают, что покойная Елизавета II часто ходила по коридорам Букингемского дворца и выключала свет в пустующих комнатах. А если учитывать тот факт, что в королевской резиденции 775 комнат, это была большая экономия. Источники утверждают, что эту идею поддерживают Карл III и принц Гарри.

Безотходное производство

Карл III говорил, что остатки запечённой баранины сегодня — это пастуший пирог завтра. Король также просит не накладывать слишком много еды, а ещё он является сторонником того, что ничего не должно пропадать даром. Стоит отметить, что в день своего 75-летия король объявил старт инициативы по правильной эксплуатации пищевых отходов.

IKEA вместо роскошной мебели

В 2018 году во время своего визита в Швецию принц Уильям и Кейт Миддлтон честно признались, что в спальнях принцев Джорджа, Луи и принцессы Шарлотты стоит мебель из IKEA.

Правильно хранить старую одежду

Карл III старается носить одни и те же вещи как можно дольше.

«Я один из тех людей, которые ненавидят что-то выбрасывать. Поэтому я бы предпочёл зашивать вещи и носить их дальше», — признался король.