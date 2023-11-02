Карл III публично высказался о Кейт Миддлтон — Меган Маркл это не понравится

На днях Карл III вместе с королевой Камиллой отправился в Кению — простой, казалось бы, визит британского монарха, однако для всех членов королевской семьи африканская страна особенно значима: именно здесь принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон. На торжественном банкете король не смог не упомянуть эту маленькую деталь.

© Super.ru

Он вспомнил, что помолвка его старшего сына состоялась во время африканского путешествия в 2010 году и не упустил возможность подчеркнуть, что Кейт — его любимая невестка. «Именно здесь, у горы Кения, мой сын принц Уэльский сделал предложение своей жене, теперь моей любимой невестке», — цитирует его Daily Mail.

Карл III и принцесса Уэльская — известный факт — в теплых отношениях. Кейт Миддлтон, будучи самым дружелюбным членом королевской семьи, нередко выступала в роли медиатора и способствовала примирению короля с сыновьями.