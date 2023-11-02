Карл III публично высказался о Кейт Миддлтон — Меган Маркл это не понравится

На днях Карл III вместе с королевой Камиллой отправился в Кению — простой, казалось бы, визит британского монарха, однако для всех членов королевской семьи африканская страна особенно значима: именно здесь принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон. На торжественном банкете король не смог не упомянуть эту маленькую деталь.
Он вспомнил, что помолвка его старшего сына состоялась во время африканского путешествия в 2010 году и не упустил возможность подчеркнуть, что Кейт — его любимая невестка. «Именно здесь, у горы Кения, мой сын принц Уэльский сделал предложение своей жене, теперь моей любимой невестке», — цитирует его Daily Mail.
Карл III и принцесса Уэльская — известный факт — в теплых отношениях. Кейт Миддлтон, будучи самым дружелюбным членом королевской семьи, нередко выступала в роли медиатора и способствовала примирению короля с сыновьями.
Любопытно, расценят ли опальные герцоги Сассекские такое публичное заявление как камень в свой огород и осветят ли эпизод, скажем, в подкасте или новом томе мемуаров? Тем временем отношения принца Гарри с родственниками незавидные. Поговаривают, что от него отвернулась даже Кейт, которая прежде едва ли не единственной сохраняла трепетные чувства к супругу Меган Маркл и оказывала ему поддержку.