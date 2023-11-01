Колдун и его дочь Алиса раскрыли тайны семьи Колдунов

Певец рассказал о происхождении своей фамилии и тяге к магии, а его дочка — о желании стать Колдуньей

Певец, поэт, композитор Дмитрий Колдун устроил сюрприз своей любимой 8-летней дочери Алисе, которая очень хотела побывать на Детском радио. Вместе они приняли участие в шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Отвечая на вопросы юных радиослушателей, певец раскрыл волнующий многих секрет своей фамилии.

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«Она настоящая, — рассказал Дмитрий. — Говорят, что у нас в роду были знахари, которые делали целебные настои из трав и кореньев, лечили людей. Сам я не пробовал, но много занимался химией, есть диплом. Так что, можно сказать, тоже делал разные магические вещи в химической лаборатории».

По словам артиста, колдовские чары он применяет и в реальной жизни.

«Постоянно колдую, захожу в студию и начинаю колдовать над новыми песнями», — шутил победитель шестой «Фабрики звезд».

Оказывается, процесс овладения профессией и правда был не лишен волшебства. Не зная нот, Дмитрий самостоятельно освоил игру на гитаре и фортепиано, начал петь. Так, через хобби, и пришел на профессиональную сцену.

«Я разным хотел заниматься, — поделился Колдун. — Сначала планировал стать криминалистом и расследовать преступления. Потом решил выучиться на врача и лечить людей. Но в итоге подумал, что для меня это слишком ответственно, и выбрал профессию химика. Я научился играть на музыкальных инструментах просто на слух — вот такое иногда случается. У меня было большое желание заниматься музыкой, поэтому все сложилось, хотя даже нот не знаю».

По примеру своего звездного папы Алиса тоже пробует петь. В гостях у Детского радио они вместе исполнили песни из мультфильмов. А после выступления юная артистка удивила признанием, что петь она не любит, хотя и мечтает стать звездой.

«Есть желание выступать на сцене, но не петь. Вообще, я хочу стать художником, и чтобы меня звали по-другому — Вероника Колдунья», — шокировала дочка своего папу в прямом эфире.

Но на большой сцена Алиса все-таки споет. В декабре у ее папы запланирован большой сольный концерт в Москве, на котором она выступит вместе с ним.

Но, конечно, в жизни девочки есть место и для самых обычных детских желаний. Уже сейчас Алиса знает, что хочет получить в подарок на свой день рождения 25 апреля. Это телефон, который позволит снимать видео и играть в игры. Кстати, такой же подарок она пророчит своему папе на Новый год.