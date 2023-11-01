Что на самом деле случилось с Михаилом Фрунзе

Михаил Фрунзе — бывший каторжник и ссыльный, соратник Ленина, революционер и красный командарм. Это он громил армии Колчака, сражался с врангелевцами и басмачами, а в 1925 г. возглавил всю Красную армию.

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Но в возрасте всего 40 лет Фрунзе неожиданно скончался после операции по поводу язвы желудка, неопасной в хирургии даже того времени.

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Слухи о том, что смерть эта — не случайность и имеет политическую подоплеку, пошли по стране сразу же.

Есть несколько версий его гибели помимо официальной (сепсис после операции и паралич сердца). Но для начала восстановим известный ход событий. В сентябре 1925 г. Фрунзе, глава Реввоенсовета и нарком военных и морских дел по рекомендации Совета народных комиссаров отправился в отпуск. Он был полон энергии и планов по строительству армии. В тот момент его язвенная болезнь почти не давала о себе знать, однако боли время от времени возвращались. Кишечные кровотечения и возможность острого рецидива язвы ставили вопрос хирургического вмешательства.

Сталин и Ворошилов — именно они, согласно одной из версий, настаивали на операции во время обсуждения состояния здоровья Фрунзе в Политбюро ЦК ВКП(б) («чтобы раз и навсегда освободиться от язвы»). Хотя консервативное лечение давало результат и, казалось, можно было бы обойтись без хирургического вмешательства, врачи все же приняли решение оперировать полководца. Фрунзе согласился, возможно, чтобы не быть обвиненным в нерешительности.

29 октября состоялась операция. Язвы в желудке не обнаружили. Фрунзе плохо засыпал от эфирного наркоза, поэтому ему дали еще и хлороформ, причем вдвое больше нормы. Врачи не могли не знать, что сочетание хлороформа и эфира, особенно в увеличенных дозах, токсично и очень опасно для сердца. Через несколько часов, когда состояние пациента резко ухудшилось, Сталин и Микоян приехали в больницу, но к Фрунзе их не пустили. 31 октября 1925 г. М. В. Фрунзе скончался в московской больнице, а уже 3 ноября был с почестями похоронен у Мавзолея Ленина.

Итак, смерть Фрунзе могла быть операцией по ликвидации популярного в армии наркомвоенмора и главного конкурента Сталина в борьбе за власть. На место Фрунзе встал Ворошилов, абсолютно преданный Сталину человек. Встает вопрос о том, зачем врачи не только согласились оперировать Фрунзе, но и дали ему столь опасный наркоз? Оказывали ли давление на врачей Сталин и Ворошилов? Документальных подтверждений такого предположения нет. Известно лишь, что перед консилиумом лечащего врача Фрунзе В.Н. Розанова вызывали к себе Сталин и Зиновьев. Розанов, кстати, был профессионалом высокого уровня, оперировал и Ленина, и Сталина, и до визита в Кремль сомневался в необходимости операции, но после встречи со Сталиным изменил свою позицию. С другой стороны, вызов Розанова для беседы мог быть продиктован совершенно нормальной заинтересованностью Сталина в процессе лечения главы армии.

Согласно другой версии, по которой за гибелью Фрунзе стоял Троцкий, последний мог просто подкупить, завербовать или запугать анестезиолога, давшего чрезмерную дозу хлороформа. Мотивом Троцкого могло быть элементарное чувство мести – Фрунзе ведь занял его место на посту главы Реввоенсовета и наркомвоенмора. Смерть Фрунзе была на руку Троцкому — его сторонники плодили слухи о вине Сталина в этой «операции».

Самая странная версия, которую можно встретить в печати – версия о ранении: якобы Фрунзе был случайно ранен на охоте одним из соратников (Сталин, Ворошилов или Шкирятов) во время отпуска в Крыму в сентябре. Лечение не помогло, и тогда была выдумана версия операции и остановки сердца, чтобы не раскрывать истинную (и весьма неприглядную) причину смерти легендарного командарма.