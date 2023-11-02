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Дни рождения сегодня, 2 ноября: кто родился в этот день

2 ноября стал днем рождения для многих выдающихся личностей, спортсменов, актеров и исторических личностей.

Дни рождения сегодня, 2 ноября: кто родился в этот день
© Кадр из фильма

Многие имена из нашей подборки вы хорошо знаете, а о некоторых, возможно, не слышали. В любом случае все эти люди оставили свой след в истории.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Кто родился 2 ноября?

1901 — Дмитрий Лелюшенко, генерал армии, дважды Герой Советского Союза, герой ЧССР.

1902 — Сергей Лебедев, создатель первых советских ЭВМ серии БЭСМ, академик АН СССР.

1902 — Михаил Яншин, актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР.

1905 — Колин Кларк, британский экономист и статистик.

1906 — Даниил Андреев, русский писатель, автор религиозно-философского учения «Роза Мира».

1921 — Билл Мосиенко, канадский хоккеист украинского происхождения.

1923 — Анатолий Гребнев, советский и российский кинодраматург.

1925 — Владимир Гориккер, советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист.

Трагические судьбы известных советских актрис

1927 — Юрий Трутнев, советский и российский ученый-физик, академик, доктор технических наук.

1929 — Рафик Тарар, президент Пакистана (1998—2001).

1931 — Жерар Барре, французский актёр, исполнитель в кино ролей д’Артаньяна и Скарамуша.

1933 — Нина Еремина, советская баскетболистка, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы.

1934 — Кен Розуолл, австралийский теннисист, победитель 24 турниров Большого шлема в разных разрядах.

1935 — Михаил Пляцковский, советский поэт-песенник и драматург.

1938 — Донья София Греческая и Датская, королева-консорт Испании, супруга короля Хуана Карлоса I.

1947 — Наталья Гурзо, советская и российская актриса театра и кино, мастер дубляжа.

1965 —Ирина Богушевская, советская и российская певица, поэтесса, композитор.

1965 — Шахрух Хан, индийский киноактер, продюсер и телеведущий.

1966 — Дэвид Швиммер, американский актер, режисс5р и продюсер.

1972 — Владимир Воробьев, российский хоккеист и тренер.

1974 — Prodigy, американский рэпер, продюсер, писатель.

1975 — Елена Захарова, российская актриса театра и кино.

Стефан Сарразен, французский автогонщик.

1981 — Татьяна Тотьмянина, российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006).

1988 — Юлия Гергес, немецкая теннисистка, бывшая 9-я ракетка мира.