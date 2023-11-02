Дни рождения сегодня, 2 ноября: кто родился в этот день
2 ноября стал днем рождения для многих выдающихся личностей, спортсменов, актеров и исторических личностей.
Многие имена из нашей подборки вы хорошо знаете, а о некоторых, возможно, не слышали. В любом случае все эти люди оставили свой след в истории.
Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".
Кто родился 2 ноября?
1901 — Дмитрий Лелюшенко, генерал армии, дважды Герой Советского Союза, герой ЧССР.
1902 — Сергей Лебедев, создатель первых советских ЭВМ серии БЭСМ, академик АН СССР.
1902 — Михаил Яншин, актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР.
1905 — Колин Кларк, британский экономист и статистик.
1906 — Даниил Андреев, русский писатель, автор религиозно-философского учения «Роза Мира».
1921 — Билл Мосиенко, канадский хоккеист украинского происхождения.
1923 — Анатолий Гребнев, советский и российский кинодраматург.
1925 — Владимир Гориккер, советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист.
1927 — Юрий Трутнев, советский и российский ученый-физик, академик, доктор технических наук.
1929 — Рафик Тарар, президент Пакистана (1998—2001).
1931 — Жерар Барре, французский актёр, исполнитель в кино ролей д’Артаньяна и Скарамуша.
1933 — Нина Еремина, советская баскетболистка, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы.
1934 — Кен Розуолл, австралийский теннисист, победитель 24 турниров Большого шлема в разных разрядах.
1935 — Михаил Пляцковский, советский поэт-песенник и драматург.
1938 — Донья София Греческая и Датская, королева-консорт Испании, супруга короля Хуана Карлоса I.
1947 — Наталья Гурзо, советская и российская актриса театра и кино, мастер дубляжа.
1965 —Ирина Богушевская, советская и российская певица, поэтесса, композитор.
1965 — Шахрух Хан, индийский киноактер, продюсер и телеведущий.
1966 — Дэвид Швиммер, американский актер, режисс5р и продюсер.
1972 — Владимир Воробьев, российский хоккеист и тренер.
1974 — Prodigy, американский рэпер, продюсер, писатель.
1975 — Елена Захарова, российская актриса театра и кино.
Стефан Сарразен, французский автогонщик.
1981 — Татьяна Тотьмянина, российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006).
1988 — Юлия Гергес, немецкая теннисистка, бывшая 9-я ракетка мира.