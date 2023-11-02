«Настоящая» фамилия Георгия Жукова: почему ее никто не знает

Фамилия советского маршала Жукова хорошо известна каждому школьнику, однако мало кто знает, что первоначально эту фамилию носил отец Георгия Жукова. Интересно, что он получил ее не от своих родителей, а от женщины, не связанной с ним кровными узами.

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«Сына зовите Константином»

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История Анны Жуковой, которая передала фамилию отцу советского маршала, мало известна. Жукова жила в деревне Черная Грязь Калужской губернии. У нее не было своих детей, и в какой-то момент она осталась без мужа. В начале 1850-х годах вдова решила взять ребенка из московского приюта. Анна Жукова выбрала двухлетнего мальчика по имени Константин. Интересно, что, по словам самого маршала, так назвала его отца сама бабушка.. Вместе с младенцем, оставленным в приюте, была найдена записка: "Сына моего зовите Константином".

Георгий Жуков в своих мемуарах оправдывал свою бабушку. Он был уверен, что она поступила так не из-за отсутствия материнских чувств, тем более что прошло три месяца с момента рождения ребенка до его обнаружения на крыльце приюта для сирот. Большинство историков также упоминают, что возраст подкидыша составлял примерно три месяца. Было очевидно, что мать действительно заботилась о том, какое имя будет носить ее ребенок. Возможно, женщина надеялась в будущем найти своего сына. Поэтому Георгий Константинович считал, что женщину вынудило отказаться от ребенка "тяжелое безвыходное положение".

Сын грека с разными отчествами

Судя по всему, выяснить, кем же была женщина, оставившая возле сиротского приюта младенца, ставшего впоследствии его отцом, Георгию Жукову так и не удалось. Поэтому неудивительно, что личность деда маршала также установить не представлялось возможным. Впрочем, в округе, если верить Льву Исакову, автору издания «Русская война: дилемма Кутузова-Сталина», ходили кое-какие слухи. Например, по словам Исакова, поговаривали, что отцом подкидыша был проезжий «гречанин». Жан Лопез и Лаша Отхмезури в своей книге «Жуков» пишут, что военачальник любил повторять, что его дед был греком. Но никаких документальных подтверждений этому не нашлось.

Примечательно, что Жан Лопез и Лаша Отхмезури отмечают, что Константин Жуков носил отчество Артемьевич, происхождение которого было загадкой даже для самого отца советского маршала. А вот Виктор Устинов, автор издания «Жуков. Портрет великого полководца», утверждает, что Жуков-старший назывался Андреевичем. Однако Лев Исаков сообщает о том, что в силу того, что младенец, еще не умевший говорить, ничего не смог поведать о своих родителях, потому в сиротском приюте получил типичное «для не помнящих родства» отчество Иванович. Фамилия же новоиспеченному Константину Ивановичу досталась от приемной матери, Анны Жуковой.

Взрослая жизнь подкидыша

Между тем, как пишет Лев Исаков, происхождение подкидыша, «занесенного из какой-то другой небывалой жизни», отразилось на его противоречивом характере. И действительно, Виктор Устинов на страницах своей книги «Жуков. Портрет великого полководца» упоминает о том, что Константин Жуков был добрым, отзывчивым, честным и справедливым человеком, за что его и уважали односельчане. С равными себе он был излишне мягок и даже безволен, а вот с начальством непримирим. Известно, что Жукову-старшему было запрещено проживать в Москве из-за участия в рабочей забастовке. По утверждению Зеньковича, в Москве Константин трудился в сапожной мастерской Вейса, но в 1905 году по упомянутой выше причине ему пришлось оставить и место работы, и место жительства.