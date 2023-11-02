Умер автор хитов Кобзона и Ротару, композитор Евгений Ширяев
В Москве в возрасте 80 лет умер известный композитор Евгений Ширяев, сообщает MK.RU со ссылкой на источник в окружении усопшего.
Причина смерти заслуженного деятеля искусств России не уточняется, но отмечается, что в последние дни состояние его здоровья ухудшилось.
Музыка Евгения Александровича звучит более чем в сотне советских и российских фильмов и сериалов, среди которых - "Подарю тебе город", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", "Дом с лилиями","Какие наши годы!", "Охота на асфальте", "СМЕРШ" и другие. В нескольких проектах Ширяев появлялся как актёр.
Среди исполнителей его песен - такие важные фигуры эстрады, как София Ротару, Иосиф Кобзон, Азиза, Мила Романиди, Михаил Боярский, Маша Распутина и другие.
Был в числе создателей популярных советских групп "Ялла" и "Садо".
Место и дата прощания и похорон будут названы позже.