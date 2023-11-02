Семен Буденный: тайна второго брака первого маршала СССР

Семен Буденный был женат трижды. Однако самым загадочным можно назвать второй брак маршала.

© Русская семерка

Отношения между Ольгой Михайловой и легендарным полководцем начались с трагедии, ею же и закончились.

Видео дня

До сих пор историки спорят о том, что случилось с первой супругой Буденного? Почему он так скоро нашел ей замену? И по каким причинам не заступился за арестованную Михайлову?

Тайна смерти первой жены

Загадочные события, связанные со вторым браком Семена Буденного, стали происходить в жизни маршала еще тогда, когда он состоял в законных отношениях со своей первой женой. С Надеждой Ивановной Буденный прожил больше 20-ти лет. Причем, супругов разлучила смерть. Дело в том, что Надежда Ивановна, согласно распространенной версии, ушла из жизни в результате несчастного случая. Евгений Гусляров в своей книге «Сталин в жизни» со ссылкой на Ларису Васильеву пишет, что Надежда ради шутки приложила пистолет мужа к виску и нажала на курок. То, что оружие было снято с предохранителя, женщина якобы не заметила.

Леониду Млечину, автору книги «Россия против России», данный факт кажется странным, так как Надежда Ивановна служила вместе с Семеном Буденным в Первой конной армии. Она хоть и заведовала снабжением, но наверняка знала о том, что такое оружие, и как с ним следует обращаться. Примечательно, что современник военачальника, писатель Михаил Булгаков, также писал в своем дневнике о том, что Буденный убил свою супругу. Та якобы угрожала, что расскажет всем о жестокостях, которые творил муж в царское время. В качестве еще одного мотива этого преступления Булгаков называет роман Семена Михайловича с другой женщиной.

Приговор для певицы

Возможно, этой женщиной и была Ольга Стефановна Михайлова. По крайней мере, если верить изданию «История России ХХ век. Эпоха сталинизма» под редакцией доктора исторических наук Андрея Зубова, Семен Буденный привел Ольгу Михайлову в свой дом уже на следующий день после трагедии, случившейся с Надеждой Ивановной. Впрочем, это неудивительно, так как, по словам Василия Придеина, автора издания «Азбука вождей», Ольга Стефановна, оперная певица, выступавшая в Большом театре, и сама отличалась некоторой легкомысленностью. Данная черта характера наложила отпечаток и на дальнейшую судьбу Михайловой.

Как утверждает Дональд Рейфилд, автор книги «Сталин и его подручные», вторая супруга Семена Буденного состояла в дружеских отношениях с иностранцами, за что и была арестована в 1937 году. Примечательно, что, по словам Рейфилда, Буденный сам привез Ольгу Стефановну на Лубянку. Спустя несколько месяцев она была приговорена к 8 годам лагерей за шпионаж в пользу Польши, а после отбытия назначенного срока наказания отправилась в ссылку. Леонид Млечин уверенно заявляет, что Михайлова дала показания и против собственного мужа. Тем не менее маршал остался на свободе. И это еще одна загадка второго брака Буденного.

Помощь маршала

Но самое главное, что, имея определенное положение в обществе и пользуясь симпатией со стороны Сталина, Семен Буденный не предпринял никаких действий для того, чтобы хоть как-то облегчить участь своей жены. Василий Веденеев, автор издания «Амурные увлечения вождей», предполагает, что Буденный мог испугаться за свою жизнь. А, возможно, военачальник просто не успел заступиться за Ольгу Михайлову. Дело в том, что Семену Михайловичу предоставили для ознакомления протоколы допросов Ольги. Согласно документам, она призналась в том, что тайно сожительствовала с польским разведчиком и снабжала его секретными сведениями. Михайлова рассказала, что она даже получила за это вознаграждение – более 20-ти тысяч рублей. После смерти Сталина Семен Буденный заявил о том, что никогда не верил в виновность своей второй супруги.