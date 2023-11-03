Режиссер Сокуров показал последние кадры дирижера Юрия Темирканова

Режиссер Александр Сокуров опубликовал видео, на котором петербургский дирижер Юрий Темирканов, находящийся на лечении в НМИЦ имени В. А. Алмазова, смотрит фильм «Темирканов. Репетиция». Об этом сообщает «Фонтанка».

© Кадр из видео

Данная съемка проходила 26 июня 2023 года. Режиссер отметил, что он был на тот момент на лечении в соседней палате. Отмечается, что это последние кадры с Темиркановым.

Кинофильм «Репетиция» сняли в 2008 году, она рассказывает о сложном процессе репетиций под руководством музыканта.