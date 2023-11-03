Умер астронавт, сыгравший ключевую роль в спасении «Апполона-13»

Американский астронавт Томас Кеннет Маттингли, сыгравший одну из важных ролей в спасении аварийного космического корабля «Аполлон-13», скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в аэрокосмическом ведомстве Соединенных Штатов.

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— 31 октября мы потеряли одного из героев нашей страны. Астронавт НАСА Мэттингли сыграл ключевую роль в успехе нашей программы «Аполлон», и его яркая личность гарантирует, что его будут помнить на протяжении всей истории, — рассказал глава НАСА Билл Нельсон.

Американец был в состав дублирующего экипажа космического корабля. Когда командир основного экипажа Алан Шепард заболел, дублеры сменили основной экипаж. Однако за несколько дней до старта Маттингли контактировал с больным краснухой, за что его не допустили к полету.

Старт «Аполлон-13» состоялся 11 апреля 1970 года. На третьи сутки полета на борту космического корабля произошел взрыв бака с жидким кислородом. Это могло привести к гибели космонавтов, если бы не Маттингли. Он сумел рассчитать схему распределения ресурсов на аварийном корабле, что позволило вернуть «Аполлон-13» на пределе возможностей.

— Он рассматривал необъятность Вселенной как бесконечный простор для возможностей. Как лидера исследовательских миссий Томаса Кеннета запомнят за то, что он бросили вызов неизвестности ради будущего нашей страны (Америки), — говорится в публикации на сайте NASA.