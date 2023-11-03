Кто стал прототипом Скарлетт О’Хара в «Унесенных ветром»

Роман «Унесенные ветром» стал культовым, а его героиня Скарлет О’Хара – настоящим кумиром сразу для нескольких поколений. Но мало кто знает, что автор книги Маргарет Митчелл похожа на созданного ею персонажа гораздо больше, чем можно представить.

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Настоящая бунтарка

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Маргарет не считала себя красавицей, может, поэтому и про Скарлетт написала, что та не была канонично красивой. Но, как и за прекрасной обитательницей поместья Тара, так и за самой Митчелл мужчины постоянно ухаживали. Те, кто жил рядом с Маргарет вспоминают: она постоянно ходила на свидания и всем обещала вечную любовь.

Однажды девушка оказалась помолвлена сразу с пятью мужчинами. Но свое сердце отдала не богатым бизнесменам или аристократам, а местному ловеласу Реду Апшоу. Этот брак продлился всего десять месяцев. И Маргарет решилась на то, что в консервативной Атланте почти не практиковалось: она подала на развод.

Впрочем, писательница всегда отличилась экстравагантностью. Она фотографировалась в мужских нарядах, играла в карты, стригла волосы и носила слишком короткие юбки. Маргарет писала статьи для местной газеты и увлекалась историей. Она была очарована войной Севера и Юга, к тому же оба деда Митчелл сражались в армии.

Изучая историю семьи, Маргарет задумалась о том, чтобы написать книгу о тех сложных временах, а еще о сильной девушке, которая в мире мужских игр справляется изящно со всеми испытаниями и не дает миру сломать себя.

Через три года после первого брака Маргарет снова вышла замуж. На этот раз она полностью посвятила себя семье и нашла время, чтобы написать свой первый и единственный роман.

Перестаньте его публиковать!

Маргарет не верила, что ее роман может понравиться редактору, но литературный агент был очарован произведением. Не понравилась ему лишь название: в первой версии книга называлась «Завтра будет новый день», и имя главной героини — Пэнси.

Тогда Митчелл придумала еще 24 варианта названия. «Унесенные ветром» в этом списке были под номером 17. А центральный персонаж превратился из Пэнси в Скарлетт. И это имя мисс О’Хара точно шло гораздо больше.

Единственное, что не согласилась менять Митчелл, — это концовка. Она была уверена, что роман должен завершиться открытым финалом, чтобы все читатели могли вместе со Скарлетт надеяться на «новый день».

Впрочем, к обрушившейся на нее славе Маргарет оказалась совершенно не готова. О романе постоянно говорили, он получил престижные премии, а автора заваливали письмами. Не выдержав, Митчелл отправилась в издательство, чтобы запретить издавать произведение.

К счастью, редакторам удалось ее отговорить. Отдельной трагедией для Маргарет стала экранизация «Унесенных ветром». Говорят, на премьере она горько плакала и надеялась, что фильм провалится.

Общественность принимала такую реакцию за позерство и высокомерие, отчего поползли злые сплетни.

Кто-то утверждал, что у писательницы деревянная нога, другие болтали, что она слепа, но самые обидные касались авторства Митчелл.