Удивительная Маргарет: кто стал прототипом Скарлетт О’Хара в «Унесенных ветром»
Роман «Унесенные ветром» стал культовым, а его героиня Скарлет О’Хара – настоящим кумиром сразу для нескольких поколений. Но мало кто знает, что автор книги Маргарет Митчелл похожа на созданного ею персонажа гораздо больше, чем можно представить.
Настоящая бунтарка
Маргарет не считала себя красавицей, может, поэтому и про Скарлетт написала, что та не была канонично красивой. Но, как и за прекрасной обитательницей поместья Тара, так и за самой Митчелл мужчины постоянно ухаживали. Те, кто жил рядом с Маргарет вспоминают: она постоянно ходила на свидания и всем обещала вечную любовь.
Однажды девушка оказалась помолвлена сразу с пятью мужчинами. Но свое сердце отдала не богатым бизнесменам или аристократам, а местному ловеласу Реду Апшоу. Этот брак продлился всего десять месяцев. И Маргарет решилась на то, что в консервативной Атланте почти не практиковалось: она подала на развод.
Впрочем, писательница всегда отличилась экстравагантностью. Она фотографировалась в мужских нарядах, играла в карты, стригла волосы и носила слишком короткие юбки. Маргарет писала статьи для местной газеты и увлекалась историей. Она была очарована войной Севера и Юга, к тому же оба деда Митчелл сражались в армии.
Изучая историю семьи, Маргарет задумалась о том, чтобы написать книгу о тех сложных временах, а еще о сильной девушке, которая в мире мужских игр справляется изящно со всеми испытаниями и не дает миру сломать себя.
Через три года после первого брака Маргарет снова вышла замуж. На этот раз она полностью посвятила себя семье и нашла время, чтобы написать свой первый и единственный роман.
Перестаньте его публиковать!
Маргарет не верила, что ее роман может понравиться редактору, но литературный агент был очарован произведением. Не понравилась ему лишь название: в первой версии книга называлась «Завтра будет новый день», и имя главной героини — Пэнси.
Тогда Митчелл придумала еще 24 варианта названия. «Унесенные ветром» в этом списке были под номером 17. А центральный персонаж превратился из Пэнси в Скарлетт. И это имя мисс О’Хара точно шло гораздо больше.
Единственное, что не согласилась менять Митчелл, — это концовка. Она была уверена, что роман должен завершиться открытым финалом, чтобы все читатели могли вместе со Скарлетт надеяться на «новый день».
Впрочем, к обрушившейся на нее славе Маргарет оказалась совершенно не готова. О романе постоянно говорили, он получил престижные премии, а автора заваливали письмами. Не выдержав, Митчелл отправилась в издательство, чтобы запретить издавать произведение.
К счастью, редакторам удалось ее отговорить. Отдельной трагедией для Маргарет стала экранизация «Унесенных ветром». Говорят, на премьере она горько плакала и надеялась, что фильм провалится.
Общественность принимала такую реакцию за позерство и высокомерие, отчего поползли злые сплетни.
Кто-то утверждал, что у писательницы деревянная нога, другие болтали, что она слепа, но самые обидные касались авторства Митчелл.
Подозрения в плагиате касались трех версий: роман списан с дневника бабушки Маргарет, автор - ее муж или известный писатель Синклер Льюис, которому Маргарет заплатила. В августе 1949-го автора единственного в ее жизни романа сбил пьяный водитель, когда она под руку с мужем направлялась на вечерний киносеанс. По завещанию практически все архивы были сожжены, что только раззадорило сплетников.