Актер Артур Смольянинов признался, что собрал свою музыкальную группу из латышей

Актер Артур Смольянинов признался в одном из интервью, что создал музыкальную группу cheLovek в Латвии, которая пока играет в переходах, готовясь к релизу своего первого музыкального альбома. "Сейчас мы записали свой первый мини-альбом. Буквально через месяц у нас будет дебютный полновесный концерт в Латвии. То есть в течение года мы играем в переходе и доигрались до полноценной программы, альбома", - заявил Смольянинов. Актер пояснил, что участники его музыкального коллектива - люди "из новой жизни", которых он еще полтора года назад не знал. В начале сентября Смольянинов заявил, что у него нет шансов и желания вернуться в РФ. Он подчеркнул, что не видит никаких предпосылок к тому, чтобы обстановка в России поменялась в ближайшее время. По словам артиста, даже перед развалом СССР были некоторые намеки на грядущие в скором времени изменения. Сейчас же Смольянинов с долей цинизма оценивает теории "экспертов с YouTube", которые то и дело говорят о возможных предпосылках к изменению политического климата в стране.