Кем был создатель облика Петербурга Растрелли

Санкт-Петербург невозможно представить себе без его великолепных дворцов. Они как драгоценные камни в великолепной оправе всей архитектуры города. Создавали их величайшие мастера, чей талант полностью раскрылся в России, а одним из самых выдающихся стал Франческо Растрелли, чья карьера царского архитектора завершилась 260 лет назад – 3 ноября 1763 года по новому стилю.

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Бартоломео Франческо Растрелли родился в 1700 году в Париже, где его отец архитектор Карло Растрелли служил скульптором при дворе короля Людовика XIV. Семья Растрелли была довольно известной во Флоренции, одной из самых старинных. Однако дворянство получил только дед Франческо Расстрелли в 1670 году. Но сразу с гербом – комета и две восьмиконечные звезды с перевязью на голубом поле.

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Наличие герба, который бывает только у титулованного дворянства, позволило Карло Растрелли по прибытии в Россию именовать себя графом. Никто не возражал. Тем более, что приехал в 1716 году по личному приглашению Петра I, которое тот сделал годом ранее. Так 16-летний Франческо оказался с отцом в далекой и не знакомой ему стране.

После теплого и солнечного Парижа северный хмурый Петербург юноше не понравился. Впоследствии он, поймет, что русский человек при этом очень светел и весел. Как и его предшественник и современник Доменико Трезини, Растрелли вдохновится русской архитектурой. На него произведут огромное впечатление нарядные ярославские соборы и храм Василия Блаженного и станут частью его знаменитого стиля.

Основным учителем был отец, который сразу же привлек сына к делу. Карло Растрелли создавал генеральный план Стрельни, дворцы Меншикова в Ораниенбауме, первого Зимнего дворца, создал один из проектов здания Двенадцати коллегий. Молодой Растрелли участвовал во всех работах отца. При этом продолжал учебу периодически выезжая для этого в Европу.

Первый самостоятельный проект молодой архитектор получил еще при жизни Петра. В 1720 году ему поручили построить дворец молдавского господаря и соратника великого реформатора Дмитрия Кантемира. Поскольку он был на Дворцовой набережной, то это считалось очень ответственной работой.

Искусствоведы не относят его к шедеврам, но сделан был добротно. Зато сами Кантемиры были очень довольны. Сын Дмитрия, известный поэт Антиох Кантемир, писал, что хоть Расстрелли еще молод и неопытен в строительстве, но его чертежи и фантазия просто завораживают. Кантемировский дворец относят к петровскому барокко, сейчас он известен как особняк Ратькова-Рожнова на углу Миллионной улицы и Мраморного переулка.

Уже следующие работы Растрелли-младшего будут полностью самостоятельными. Но сделает он их не в Петербурге, а в Курляндии – современной Латвии. Это была родина всесильного фаворита императрицы Анны Иоановны Бирона.

Пока он еще не был герцогом Растрелли спроектировал и построил Рундальский дворец, а когда тот стал им, то архитектор соорудил и дворец в Митаве. Рундальский дворец интересен тем, что там архитектор возведет колокольню, которую потом в более совершенном виде повторит в Смольном.

С этого момента к Франческо Растрелли пришли слава и известность. По рекомендации Бирона он становится обер-архитектором самой императрицы. Но когда на трон взойдет Елизавета Петровна, это покровительство чуть не стоило архитектору карьеры, а то и жизни. Его обвинили в казнокрадстве, но проверка показала, что за работу на Бирона он даже не получил обещанной платы.

При этом стиль Растрелли полностью совпал со вкусом Елизаветы Петровны, их мечты оказались одинаковыми. Начинается период расцвета его творчества, когда он в полной мере применит свои знания. Некоторое время обер-архитектором был Михаил Земцов, но после его смерти Елизавета вновь отдает должность Растрелли. Соединение европейского барокко, рококо, классицизма и древнерусской архитектуры создадут неповторимый стиль, который впоследствии назовут елизаветинским барокко.

Растрелли возводит Воронцовский дворец, но он получился настолько роскошным, что даже такой всесильный вельможа, бывший и главой правительства, как граф Воронцов окажется не в состоянии его содержать и продаст казне. Там будет устроен Пажеский корпус, а впоследствии Суворовское училище.

Императрицу Елизавету привел в восторг Летний дворец. Там было 160 апартаментов, роскошное убранство, кругом зеркала. Потом он стал резиденцией наследника Павла, но взойдя на престол немедленно его снес и построил Михайловский замок. Где его и убили.

Настоящим шедевром, вершиной, становятся Петергофский и Екатерининский дворцы. Первый служил императорской резиденцией на манер французского Версаля. Но все признавали – он превзошел его. Там не было ни одной повторяющейся комнаты, ни одного одинакового помещения. Даже декор перил парадной лестницы уже восхищал входящего. Екатерининский дворец строился как место для приема иностранных визитеров, должен был поражать роскошью и изыском. И поражал.

По повелению Елизаветы был спроектирован и построен Зимний дворец. Он же станет и причиной отставки. Императрица его уже не увидела, первым вошел туда Петр III. Он пришел в полный восторг, Франческо Растрелли был награжден орденом Святой Анны и получил звание генерал-майора.

Удивительно, но это стало первой и единственной наградой великого архитектора. Сам он часто с печалью сетовал, что в России не принято награждать зодчих сверх оговоренной оплаты. Что не мешало продолжать создавать шедевры и щедро делиться знаниями с русскими коллегами.

С воцарением Екатерины II золотой век Растрелли закончился. Она предпочитала новое веяние в архитектуре – классицизм. Барокко посчитали устаревшим. Часть интерьеров Зимнего дворца он не успел доделать, а новая владычица поручила их Жану-Батисту-Мишелю Веленн-Дармлоту соорудить в стиле классицизма. И переделать некоторые уже готовые интерьеры.

Оскорбленный Растрелли понимает, что больше не нужен и подает в отставку с должности обер-архитектора под предлогом старчества и здоровья. Екатерина 3 ноября 1763 года отставку подписывает, назначив пенсию в одну тысячу рублей. Хотел довести до ума дворцы вернувшегося из ссылки Бирона, но тот умер, а сын нанял другого архитектора.

В 1766 году Растрелли уехал в Берлин, где попытался попасть на прием к прусскому королю Фридриху II. Но тот его не принял и рекомендовал рисовать гравюры, пообещав организовать выставку. В январе 1771 года Российская Императорская Академия художеств приняла в свои члены Растрелли, но случилось это лишь за четыре месяца до смерти.