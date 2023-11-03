Популярный комик развеял стереотип о поведении россиян на отдыхе

Популярный стендап-комик Илья Соболев развеял стереотип о том, что россияне на отдыхе за границей пьют много алкоголя. О поведении соотечественников за рубежом он высказался в своем семейном подкасте, беседуя с женой Натальей Соболевой. Видео доступно во «ВКонтакте».

«Знаешь, говорят: "Русские [на отдыхе] пьют". Это вообще брехня», — заявил юморист. Он выразил уверенность в том, что туристы из других стран, в частности Великобритании и Финляндии, во время отпуска за рубежом употребляют значительно больше спиртных напитков.

Супруги также отметили, что россияне за границей, как правило, стараются веселиться.

Ранее Илья и Наталья Соболевы дали совет семьям с детьми. Комик и его супруга, живущие в браке 12 лет, порекомендовали другим парам идти на компромиссы, чтобы сохранить отношения.